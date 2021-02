Facebook in Australia è riuscito a bannare la sua stessa pagina Facebook

Canberra, abbiamo un problema. Quel che sta accadendo con Facebook in Australia sta creando grande confusione. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, infatti, il social network sta impedendo agli utenti di condividere le news e alle pagine dei vari quotidiani iscritti alla piattaoforma di pubblicare le proprie notizie nel feed. La confusione, però, non ha generato caos solamente tra i giornali online e gli utenti: a un certo punto, infatti, Facebook ha bannato anche la sua stessa pagina Facebook.

LEGGI ANCHE > I giornalisti australiani: «Spiazzati da Facebook, assurdo bloccare le notizie anche sulla campagna vaccinale che parte lunedì»

Adesso la situazione è tornata alla normalità e gli utenti australiani possono collegarsi alla pagina Facebook di Facebook senza alcun problema. Ma, per alcune ore, questo era quel che appariva davanti agli occhi degli utenti australiani.

Facebook has banned Facebook’s own Facebook page pic.twitter.com/bvZGRaO77H — Andrew Brown (@AndrewBrownAU) February 17, 2021

A riportare la notizia (con tanto di screenshot) è stato Andrew Brown, giornalista del The Canberra Times. Insomma, Facebook in Australia che banna la sua pagina Facebook diventa notizia anche alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore e con la polemica che stava divampando. Non sappiamo se si sia trattato di un errore, oppure di una mera strategia per evitare che quella loro pagina istituzionale venisse presa d’assalto dai commentatori.

Facebook in Australia, se il social banna la sua stessa pagina social

E proprio in quei frangenti, lo stesso cronista aveva scoperto che anche alcune pagine governative su Facebook erano state prima bannate e poi limitate. Poi, dopo qualche ora, sono tornate a essere a disposizione degli utenti in Australia. Ma questo sembra essere il sintomo di una strategia aggressiva sfuggita di mano agli stessi vertici del social network che, per raggiungere il loro obiettivo, hanno fatto decisamente male i calcoli.

(foto di copertina: da tweet di Andrew Brown)