Su Facebook sarà «più difficile trovare account di ricerca che sconsigliano alla persone di farsi vaccinare»

Facebook combatte attivamente le fake news sul vaccino bannando alcune affermazioni false in merito e non solo

L’annuncio è stato dato dal colosso di Menlo Park in un aggiornamento della nota ufficiale sulle azioni di Facebook per contrastare la disinformazioni in abmito Covid-19. A partire dallo scorso dicembre Facebook ha iniziato a combattere attivamente le fake news rimuovendo le false informazioni sul Covid confutate dagli esperti. A partire dalle prossime settimane il social di Zuckerberg inizierà a rimuovere anche le false informazioni relative ai vaccini intensificando la lista di affermazioni che verranno bannate dalle piattaforme social (sia Facebook che Instagram).

Il contrasto Facebook fake news vaccino

Facebook ha annunciato che «a seguito di consultazioni con le principali organizzazioni sanitarie, inclusa l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), stiamo ampliando l’elenco di false affermazioni che rimuoveremo sul coronavirus e sui vaccini». Le linee guida rinnovate varranno sia su Facebook che su Instagram per tutti i post generati dagli utenti e per gli annunci a pagamento, compresi i gruppi ha fatto sapere Guy Rosen, VP Integrity: «Inizieremo ad applicare immediatamente questa norma, con particolare attenzione alle pagine, ai gruppi e agli account che violano queste regole».

Difficile trovare gli account che sconsigliano di vaccinarsi

La lotta alle fake news parte dalla ricerca sulla piattaforma: «Quando gli utenti cercano contenuti relativi a vaccini o Covid-19 su Facebook, promuoviamo risultati pertinenti e autorevoli e forniamo risorse di terze parti per mettere in contatto le persone con informazioni fornite da esperti sui vaccini» e questo significa che sarà sempre più difficile – a partire dalle prossime settimane – « trovare account di ricerca che sconsigliano alla persone di farsi vaccinare». La campagna di Facebook contro le fake news va di pari passo con quella per le vaccinazioni, quindi, e in particolare il dito viene puntato contro una serie di affermazioni false che non avranno più vita così facile: “il Covid-19 è stato creato dall’uomo“, “i vaccini non sono efficaci nel prevenire la malattia da cui dovrebbero proteggerci”, “è più sicuro ammalarsi che prendere il vaccino“, “i vaccini sono tossici, pericolosi e causano autismo”.