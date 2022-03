Facebook rende più facile per gli utenti ucraini cercare assistenza medica

Facebook aggiorna la sezione Risorse per la community per gli iscritti ucraini introducendo dati forniti dalle Nazioni Unite e dalla Croce Rossa per ottenere assistenza

Facebook facilita le richieste aiuto dei cittadini ucraini aggiornando il suo sistema e, in particolare, l’area Risorse per la community per gli iscritti ucraini introducendo link e dati importanti forniti dalle Nazioni Unite e dalla Croce Rossa. L’intervento di Facebook giunge in un momento molto critico per coloro che si trovano in Ucraina, invasa e duramente attaccata dalla Russia da due settimane, per facilitarli nella ricerca di servizi di assistenza medica e non.

Facebook facilita richieste aiuto: la novità nel feed della piattaforma per coloro che si trovano in Ucraina (e non solo)

Facebook interviene a sostegno dei cittadini ucraini creando un collegamento alla sezione «Community Help» in Ucraina, dopo averla aggiornata nella parte alta dei feed degli iscritti alla piattaforma. L’aggiornamento della sezione viene introdotto per diffondere informazioni utili provenienti dalle agenzie del posto delle Nazioni Unite e della Croce Rossa. Ciò permetterà agli utenti ucraini non solo di cercare ma di ottenere l’assistenza sanitaria e non di cui hanno bisogno, nonché altri tipi di servizi attivi sia in territorio ucraino, che nei luoghi vicini.

«Community Help» contiene anche il servizio di assistenza WhatsApp per mettere in collegamento, in tempi rapidi, gli ucraini e i vari servizi medici disponibili sul territorio. Per esempio, a chi ha la necessità di mettersi in contatto con il numero di assistenza sanitaria per la salute mentale dell’OMS in Ucraina e nei paesi vicini, basterà aggiungere il numero +41 79 893 18 92 nella propria rubrica dei contatti WhatsApp. Gli utenti interessati dovranno solo inviare un messaggio di testo inserendo «ciao» al numero indicato per domandare aiuto. Per velocizzare le ricerche di aiuto, Facebook ha quindi introdotto nella parte alta dei feed degli utenti ucraini un collegamento rapido alla Community Help, anche se non si trovano più nel paese attaccato perché sono scappati. Inoltre, questo collegamento sarà visibile anche nella parte alta dei risultati delle ricerche similari su Facebook e in quella dei feed di Instagram degli ucraini iscritti.

Facebook non si ferma qui perché ha introdotto anche l’aggiornamento del suo «Emotional Health Center», aggiungendo informazioni importanti sulla salute mentale (ovvero come comportarsi, ad esempio, con i bambini in stato di difficoltà per la situazione che stanno vivendo), forniti dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, e dalle altre organizzazioni, con la possibilità di tradurle sia in ucraino che in russo ed inglese. Proprio l’OMS, per esempio, ha pubblicato annunci diretti alle madri che scappano dalla guerra circa le modalità di allattamento al seno dei loro bambini. Agli iscritti alla piattaforma che si trovano in Ucraina potrebbero, dunque, comparire direttamente annunci pubblicitari che li mettono in contatto con le organizzazioni che forniscono servizi di assistenza e aiuto, perché Facebook sta fornendo a queste ultime la possibilità di accedere a campagne pubblicitarie gratuite per ricevere richieste da coloro che ne hanno bisogno.