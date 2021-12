Facebook potrebbe ottenere il via libera dell’UE sull’acquisizione di Kustomer

L’Unione Europea – stando a quanto rilevato da Reuters – potrebbe dare il via libera a Meta (la società di Facebook, Instagram e WhatsApp) per l’acquisizione di Kustomer, un’azienda che vende software CRM (ovvero che ottimizza le relazioni tra il cliente – customer – e il management) alle aziende in modo tale che queste ultime possano comunicare con i consumatori tramite telefono, e-mail, messaggi di testo o anche altri servizi di messaggistica istantanea (non ultimo WhatsApp, che è di proprietà di Meta, e i DM di Instagram). La sensazione è che Meta abbia fortemente voluto questa acquisizione per supportare la sua crescita importante nelle app di messaggistica durante il periodo della pandemia, dove le comunicazioni online sono aumentate in maniera vertiginosa a discapito dell’interazione sociale.

Facebook e Kustomer, la scelta dell’Europa

Stando a quanto appreso da fonti informate sui fatti, la Reuters ha affermato che l’autorità garante della concorrenza e del mercato dell’Unione Europea avrebbe ottenuto delle rassicurazioni in merito al fatto che l’acquisizione di Kustomer da parte di Meta non andrà a impattare sul ruolo che Kustomer ha con i suoi attuali clienti, non modificando gli equilibri della concorrenza.

Grazie a Kustomer, Meta potrebbe attrarre ancora più partner all’interno della sua piattaforma: la pubblicità online, infatti, sarebbe il settore maggiormente coinvolto nell’operazione di acquisizione. Dubbi e perplessità sull’operazione erano stati sollevati dall’autorità austriaca per la concorrenza, dal momento che le acquisizioni killer di Facebook – si veda il caso di Giphy in Gran Bretagna, con l’operazione che è stata definitivamente bloccata da parte dell’autorità garante in UK – spesso puntano ad avere un impatto significativo sul mercato.