Il retweet di un contenuto xenofobo dell’account ‘Cultura a Milano’ e la spiegazione come fosse Antani

Questioni di social media manager. Nel momento in cui un addetto alla comunicazione su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram dimentica di fare lo switch dal profilo istituzionale al profilo privato capita molto spesso di trovarsi a gestire situazioni imbarazzanti. Come quella occorsa all’account Twitter @culturamilano, che si occupa di comunicare istituzionalmente le informazioni relative agli eventi culturali del capoluogo lombardo. Praticamente, l’account ha retwittato un post di una nota utente del social network (che ha quasi 50mila followers) e che aveva proposto un articolo del Corriere della Sera che documentava l’intervento di Mario Draghi sui migranti. Il presidente del Consiglio ha affermato che, con un’accoglienza fatta bene, i migranti diventano una risorsa. L’utente di Twitter aveva commentato con un eloquente «hai rotto il c***o». Commento retwittato dall’account ufficiale di Cultura a Milano.

Cultura a Milano e lo scivolone su Twitter

Non una bellissima figura per un presidio culturale della città di Milano. Probabile che uno dei social media manager (o degli addetti alla comunicazione) che curano l’account abbia fatto partire il retweet credendo di operare dal proprio account o da un altro account ancora. Fatto sta che Cultura a Milano ha derubricato l’accaduto come “errore”, fornendo una ulteriore spiegazione non proprio chiarissima.

Con riferimento ai retweet di un commento razzista attribuiti a questa pagina ci scusiamo è partito erroneamente un retweet mentre la redazione cercava di verificare l’origine del tweet per toglierlo. Abbiamo subito rimosso ci dissociamo dal contenuto @BeppeSala @TommasoSacchi — Cultura a Milano (@culturamilano) December 16, 2021

Non è chiaro il senso dell’espressione «mentre la redazione cercava di verificare l’origine del tweet per toglierlo». Anche perché la nota ufficiale – firmata dal sindaco di Milano Beppe Sala e dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – sembra mettere in correlazione l’errato retweet con la ricerca dell’origine del tweet da parte della redazione. Al di là della dinamica non particolarmente chiara dell’accaduto, c’è comunque da registrare che sindaco e assessore si dissociano completamente dal contenuto del tweet.