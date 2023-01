Facebook può disabilitare un account a tempo indeterminato?

Si tratta di una possibilità che il social network potrebbe trovarsi ad adottare in contesti gravi ed eccezionali, come nel caso di Donald Trump dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Per questo Facebook si affida all'Oversight Board

Un account su Facebook può essere disabilitato per vari motivi e ogni caso viene gestito in modo diverso, spiega Facebook. Se un account è disabilitato non vi si può accedere e quando l’utente prova a farlo vede comparire un messaggio che lo informa della disattivazione. Un account può essere disabilitato, per esempio, quando l’utente pubblica contenuti che non rispettano le Condizioni d’uso del social network, quando usa un nome falso o si appropria dell’identità di un’altra persona, quando commette ripetutamente azioni che non rispettano gli Standard della community e quando contatta altre persone «a scopo di molestia, pubblicità, promozione o altra condotta non consentita».

Per quali motivi un account Facebook può essere disabilitato?

Se un utente pubblica contenuti contrari alle regole delle piattaforme gestite da Meta, cioè Facebook e Instagram, questi contenuti vengono rimossi e in alcuni l’utente riceve un “avvertimento”, ma questo dipende dalla gravità dei contenuti e dal contesto in cui sono stati condivisi e pubblicati. In questo caso, quindi, l’account non viene disabilitato immediatamente ma dopo cinque avvertimenti l’utente potrebbe subire delle limitazioni, per esempio nella pubblicazioni di contenuti, per 30 giorni oppure Facebook potrebbe decidere di rimuovere il suo account, decidendo in base alla gravità e alla frequenza delle violazioni. Ci sono anche casi in cui una violazione è considerata talmente grave da spingere Facebook o Instagram a disabilitare subito un account, come nel caso della pubblicazione di contenuti relativi allo sfruttamento sessuale di minori.

Non ci sono quindi delle regole che stabiliscano quando un account deve essere disabilitato a tempo indeterminato: infatti, nel caso dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Facebook aveva stabilito di dover sospendere il suo account a tempo indeterminato ma rimettendo la decisione Oversight Board è stato stabilito che la sospensione sarebbe durata due anni. Si tratta comunque di decisioni complesse che Facebook sarebbe tenuta a gestire in contesti eccezionali: per questo si affida all’Oversight Board, un comitato indipendente che prende decisioni complesse su questioni etiche riguardanti Facebook.

In ogni caso la moderazione dei contenuti e il controllo di Facebook nei confronti di alcuni gruppi di persone e di temi trattati sul social network è molto rigida proprio per evitare che il dibattito sulla piattaforma diventi violento e per evitare le gravi conseguenze che questo potrebbe avere nella realtà. Il magazine online The InterceptNel ha pubblicato nel 2021 una lista di 4mila persone o gruppi considerati estremisti e in generale pericolosi di cui non si dovrebbe parlare, per evitare che i contenuti vengano rimossi o i propri account sospesi, e molte delle persone della lista sarebbero escluse dalla possibilità di accedere al social network.