Ecco come Facebook è diventata la dating app preferita in Pakistan

In Pakistan le app di dating sono vietate. Dal 2020, in particolare, tutte quelle locali e quelle che abbiamo imparato a conoscere in tutto il mondo – in primis Tinder e Gridr – sono state buttate giù e rese inaccessibili poiché giudicate come immorali per il tipo di contenuti che veicolano. Se si considera che in Pakistan il 64% della popolazione ha meno di 30 anni diventa evidente come, una volta messi nell’impossibilità di accedere alle dating app Pakistan, i giovani del paese si siano ingegnati per trovare altri modi di conoscere persone della loro età che andassero oltre un metodo tradizionale (e estremamente costoso) in uso: quello dei matrimoni combinati dalle zie rishta.

Facebook è diventata la dating app Pakistan

Tutto considerato, è Facebook che – senza l’utilizzo della sua funzionalità di dating, che nel paese non è mai stata rilasciata – è diventata la piattaforma di riferimento per chi vuole conoscere persone. Quando il governo pakistano ha vietato Tinder nel 2020 solo nei dodici mesi precedenti – come riporta Rest Of World – l’app era stata scaricata 440 mila volte stando ai dati della società di analisi Sensor Tower. Ora la dating app ufficiale del Pakistan sono i gruppi Facebook. La pandemia ha contribuito alla creazione di una serie di gruppi che accolgono decine di migliaia di membri (qualche esempio: Two Rings, Soul Wonders e People of IBA, LUMS – Rishta Edition).

Two Rings, il gruppo più grande, è stato fonato nel 2019 da Fakiha Khan. Viene gestito da volontari, non comporta costi per la membership e conta attualmente quasi 228.000. Sono oltre trecento le coppie che si sono incontrate e formate sfruttando questo mezzo. Khan ha affermato di aver creato il gruppo perché amici e famiglia parlavano dell’impossibilità di trovare partner per loro o per i figli in modo diversi da quelli tradizionali e molto costosi. A partire da Two Rings sono nati tutta un’altra serie di gruppi con lo stesso scopo. In questi gruppi Facebook il focus sembra essere posto più che sull’aspetto sulla personalità e su un match basato – anche per via di come Facebook e i suoi gruppi sono strutturati – anche su altre caratteristiche.

Secondo gli utenti che hanno parlato co Rest Of World, rispetto alle dating app i gruppi Facebook sono più sicuri e i moderatori riescono a garantire un certo livello di igiene digitale. Su Two Rings, in particoalare, ognuno dei profili che chiede accesso viene controllato da un team di moderatori e ci sono regole precise che, se non vengono rispettate, comportano l’esclusione dalla community per 28 giorni o permanentemente.

Perché i gruppi Facebook funzionano più delle dating app e sono accettati

La differenza sostanziale tra dating app e gruppi Facebook – che vengono percepiti in maniera diversa, con i secondi che possono esistere senza problemi – è che su Facebook si cercano persone per sposarsi. Il fatto che l’obiettivo finale e neanche troppo a lungo termine sia il matrimonio rende questa tipologia di utilizzo della tecnologia a disposizione più accettabile.

Alcuni osservatori fanno però notare come, in effetti, questi gruppi risultino essere la versione online del matrimonio combinato. Le donne, in particolare, vengono giudicate in base al loro aspetto fisico e gli uomini sulla base di quanto guadagnano. C’è quindi chi sottolinea come, effettivamente, non sia tanto la personalità il punto ma il criterio utilizzato per fare matrimoni combinati trasferito nel mondo online.