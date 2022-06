La nuova frontiera delle dating app: per i single non sono più solo siti di incontri

C’è chi giura di non averle mai usate e chi, invece, le difende a spada tratta perché «l’amore si può trovare anche qui». Le dating app, o app di incontri, sono quelle piattaforme attraverso le quali le persone cercano un nuovo o una nuova partner online. Tra le più famose, Tinder: basta fare “match” con la persona desiderata, per avviare una conversazione e conoscersi. Ma non solo. Le app sono usate spesso e volentieri anche da chi viaggia costantemente per trovare persone con le quali condividere giornate piacevoli o, ancora, vengono scaricate da chi si trasferisce in altre città per fare nuove conoscenze.

La nuova frontiera delle dating app

Durante la pandemia da Covid-19, le app sono cresciute: secondo i dati raccolti da Business of Apps, nel 2020 hanno incassato circa 3 miliardi di dollari. Tra gennaio e settembre 2021, il leader di mercato Match Group (cui fa capo anche Tinder) ha guadagnato quasi 2,2 miliardi, mentre Bumble oltre 557 milioni. Al giorno d’oggi queste app si stanno evolvendo: non sono più meramente siti di incontri. Sono dei veri e propri strumenti che i single utilizzano per fare amicizia, segnalare eventi ai quali andare insieme, organizzare feste e semplicemente flirtare senza necessariamente cercare una relazione seria. Un’attività confermata anche Sophia Anne Ziegler, la fondatrice di Otto Connection: «L’ho creato per dare vita a un luogo in cui persone che la pensano allo stesso modo potessero incontrarsi in un ambiente senza pressioni. Non è un sito di incontri. Sta ridefinendo il ‘single’, come una un qualcosa di eccitante e desiderabile». Un recente sondaggio ha rilevato che oltre 323 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano una di app di appuntamenti, ma molti di loro si sarebbero resi conto di potere essere felicemente single, usando i siti di appuntamenti semplicemente per incontrare persone con le quali fare cose dal vivo. Basta chat: più feste e aperitivi da fare insieme nel mondo reale.

Tinder rivoluziona il suo sistema di segnalazione per le molestie

Tinder ha anche fatto un nuovo passo in avanti per tutelare la sicurezza degli iscritti, dando vita al suo nuovo sistema di segnalazioni direttamente attraverso l’applicazione mobile (o il sito di riferimento). Con queste novità, si vuole permettere a tutti di poter segnalare le eventuali molestie subite e ricevere un supporto immediato: «I nostri membri si affidano a noi per una parte incredibilmente sensibile e vulnerabile della loro vita e crediamo di avere la responsabilità di supportarli in ogni parte di questo viaggio, anche quando hanno brutte esperienze dentro e fuori dall’app», ha spiegato Tracey Breeden, Vicepresidente per la sicurezza e l’advocacy sociale per Tinder e Match Group.