Fabio Rovazzi accende il Billionaire: prima uscita pubblica post Covid

Fabio Rovazzi, insieme con la sua Karen, inaugura la sua estate di coppia dopo un periodo difficile (ha perso l’amato nonno per Covid_19), mostrandosi per la prima volta in pubblico, dopo la tragedia, insieme con la sua fidanzata.

LEGGI ANCHE > Fabio Rovazzi scrive una toccante lettera per il nonno morto di Coronavirus

Fabio Rovazzi, la prima uscita pubblica dopo il Coronavirus

L’occasione è stata l’apertura del Billionaire di Flavio Briatore nel tempo diventato amico di Rovazzi (il figlio del manager è un fan dello showman). Al party presenti: Renzo Rosso con la sua famiglia, Melissa Satta senza Kevin Prince Boateng, il magnate e petroliere Hormoz Vasfi con la modella Valentina volto di un noto brand, il fotografo amato dalla moda Julien Hargreaves, l’hair Stylist Mauro Situra, Dean e Dan Caten, lo stilyst delle dive Luca Cerri e pochi altri e selezionatissimi invitati.

Assente all’ultimo momento Gianluca Vacchi che ha preferito riposare a casa con la compagna Sharon in dolce attesa.