Il magnate ex flirt di Taylor Mega innamorato in Sardegna

Il magnate e petroliere iraniano Hormoz Vasfi, ex flirt di Taylor Mega, ha una nuova compagna. Lei è la modella Valentina, origine russa, volto di un noto marchio ed è con lei che Hormoz ha acceso i motori della calda estate in Sardegna, a Porto Cervo dove è di casa.

Hormoz Vasfi e la compagna sono la coppia più paparazzata in Costa Smeralda

I due si frequentano da un mese, al momento sono la coppia più paparazzata in Costa Smeralda.

Intanto pare che le ex compagne famose di Hormoz (tra i flirt anche Aida Yespica , Nathalia Bush e Claudia Galanti) non smettano di far squillare il suo telefono. Ma lui non risponde.