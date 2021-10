No, non c’è alcuna decisione ufficiale su Eurovision a Bologna (come ha detto il TGR Emilia-Romagna)

Non è stato deciso ancora da nessuna parte che Bologna ospiterà l’Eurovision 2022. L’edizione, in seguito alla vittoria dei Maneskin nel 2021, sarà ospitata dall’Italia, ma ancora non è stata comunicata la scelta della sede. Al momento, la shortlist è costituita da Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino, ma la decisione ufficiale non è ancora stata presa e lo stesso account verificato dell’Eurovision song contest (l’evento musicale che ospita le tendenze musicali più in voga d’Europa) ha ironizzato nelle scorse ore sul ritardo della comunicazione della città ospitante. La notizia è stata data – unica testata a farlo – dal TGR Emilia-Romagna nell’edizione delle 19.30 del 6 ottobre.

NON LA FAKE NEWS SULL’EUROVISION AL TGR pic.twitter.com/9M9b365Kgq — mat (@divanomat) October 7, 2021

Nel corso della lettura dell’annuncio, la giornalista ha anche dato una serie di date che – tuttavia – non corrisponderebbe alla tradizionale suddivisione delle serate. Il TGR Emilia-Romagna ha annunciato l’evento per il 18- 20 maggio con finale il 22 maggio 2022. Il 22 maggio, tuttavia, è domenica, mentre tradizionalmente le finali dell’Eurovision si svolgono di sabato.

Ma come è stato possibile questo errore? La sensazione è che tutto sia partito da una serie di tweet che indicano in Bologna la città che ospiterà l’Eurovision. Dobbiamo fare una precisazione: non è detto che, alla fine, Bologna non sarà la città dell’Eurovision 2022. Al momento in cui scriviamo questo articolo, però, non c’è stato nessun annuncio ufficiale da parte dell’organizzazione. Certo, fa sorridere che a dare questa informazione sia stato un tg della Rai, che è direttamente coinvolta nell’organizzazione dell’evento. Qualcuno potrebbe pensare a un indizio…