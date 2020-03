La battuta di Bonolis sulla recita de ‘L’eterno riposo’ del duo D’Urso-Salvini: «Vogliono soppiantare il Papa»

Quella preghiera, L’Eterno riposo, recitata in diretta (e a distanza) da Barbara D’Urso e Matteo Salvini a Live domenica sera ha provocato moltissime reazioni in tutta Italia. In molti hanno difeso la scelta, ma tantissime sono le persone che – in particolar modo sui social – hanno attaccato la conduttrice e il leader della Lega per questa ostentazione. Anche Paolo Bonolis, a mo’ di battuta, ha voluto sintetizzare questa vicenda facendo un po’ di ironia su quanto accaduto.

LEGGI ANCHE > L’ostentazione della preghiera in prima serata: la D’Urso e Salvini recitano l’Eterno riposo insieme | VIDEO

In collegamento telefonico con Un Giorno da Pecora, la trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 1, il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro (tra i tanti suoi programmi) ha spiegato di non aver assistito in diretta a quanto andato in onda su Canale 5 domenica sera, ma che il tutto gli sia stato raccontato da sua moglie Sonia questa mattina: «Ha detto ‘mannaggia la miseria, cos’è successo ieri. Mo’ te lo racconto‘».

Eterno riposo andato in onda a Live, il commento di Bonolis

E il racconto della moglie deve aver ben descritto quel che è accaduto dato che Paolo Bonolis, pochi istanti dopo ha detto: «Stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5». Il riferimento, ovviamente, non è a Matteo Salvini – che ha iniziato a recitare l’Eterno riposo solo dopo il via dato dalla conduttrice -, ma a Barbara D’Urso.

La stilettata a Barbara D’Urso

Ironia, dunque, ma con quel sapore della stilettata rivolta alla sua collega. Insomma, la scelta di recitare quella preghiera per i defunti in prima serata – soprattutto nello spazio in cui ospitava un personaggio politico che solo di recente ha iniziato a mostrare, ostentare e baciare rosari e rilanciare affidamenti vari alla Vergine Maria – non è stata digerita proprio da tutti.

(foto di copertina: da Un Giorno da Pecora, Rai Radio 1)