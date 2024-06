Il post non sponsorizzato che ha ottenuto il maggior engagement

Questo dato fa capire come non sempre la strada delle inserzioni - soprattutto per i contenuti politici su Facebook - sia quella da inseguire

La campagna elettorale via social non vive solamente di inserzioni. Nel corso delle nostre analisi, abbiamo incontrato leader e partiti che hanno deciso di non spendere neanche un centesimo per incrementare la visibilità (mirata) dei contenuti proposti in vista dell’imminente voto per le elezioni Europee (in programma, in Italia, sabato 8 e domenica 9 giugno). Per quel che riguarda le sponsorizzazioni, come abbiamo spiegato in precedenza, abbiamo fatto riferimento alla reach europea e alle impressions “promesse” da Meta (uniche metriche disponibili). Per tutto il resto dei contenuti proposti su Facebook, possiamo – invece – fare riferimento all’engagement dei post non sponsorizzati. E, anche qui, non mancano risultati sorprendenti figli di diversi fattori.

Piccola nota metodologica. Nell’analisi dei dati raccolti da Elikona Analytics, il concetto di engagement di un post è la somma di alcuni elementi strutturali della piattaforma Facebook: dai commenti alle singole reaction, passando per le condivisioni (che ampliano la visibilità di un post) fino ad arrivare alle visualizzazioni dei video. Questo elemento è fondamentale per comprendere al meglio il risultato della nostra indagine: i contenuti-video sono, da sempre, premiati da Meta e non è un caso che questo parametro condizioni la misura dell’engagement totale di ogni singolo posto non sponsorizzato.

Engagement post non sponsorizzati, l’analisi

Dunque, qual è il post non sponsorizzato (quindi non soggetto a inserzione e targettizzazione) ad aver ottenuto il maggior engagement a partire dal 7 maggio scorso? Si tratta di un video pubblicato dalla pagina Facebook di Fratelli d’Italia.

Piccola premessa: questo stesso video è stato anche oggetto di una campagna di sponsorizzazione in due riprese e con targettizzazione differente. Ma il dato di cui stiamo parlando in questo approfondimento non è influenzato da questa dinamica. Si tratta, di fatto, di engagement organico su un post non sponsorizzato. E i numeri sono molto importanti. A oggi, nel momento in cui stiamo pubblicando questo articolo, il post pubblicato lo scorso 27 maggio sulla pagina di Fratelli d’Italia ha questi numeri: 3.648 condivisioni, 31.924 commenti, 41.101 reactions (1138 “angry”, 136 “care”, 6.042 “haha”, 32.791 “mi piace”, 765 “love”, 168 “sad”, 61 “wow”) e 5.279.935 visualizzazioni del video.

Numeri importanti, trattandosi anche del contenuto-video non sponsorizzato (tra quelli politici a partire dal 7 maggio scorso) ad aver ottenuto il maggior numero di visualizzazioni video e commenti. Come si può evincere dai dati scorporati delle reactions, è importante sottolineare che i “mi piace” sono stati molti, ma il risultato finale – in termini di engagement – è alimentato dalla moltitudine di reazioni “negative” al post (“angry”, “haha” e “sad”). Inoltre, anche per quel che riguarda i commenti possiamo solamente limitarci al numero che fa engagement, visto che molti (non tutti) sono negativi.