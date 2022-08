Un uomo ha tentato di falsare l’esito dell’alcol test sfruttando quanto appreso da una fake news

A Bolton, in Inghilterra, un automobilista ha pensato che bastasse infilarsi delle monete in bocca per falsare l'esito dell'alcol test. Probabilmente, l'uomo ha letto l'insolita e falsa teoria online e ha pensato di testarla

Sabato 27 agosto un automobilista a Bolton ha messo in atto un trucco tanto insolito quanto infruttuoso per cercare di eludere l’alcol test e nascondere alla polizia che stesse guidando in stato di ebbrezza.

L’uomo, alla guida di una Golf, ha attraversato un incrocio mentre il semaforo era rosso e per questo è stato fermato e interrogato da una pattuglia della polizia stradale di Greater Manchester che si trovava sul posto. Per falsificare l’esito dell’alcol test, l’uomo alla guida si è infilato in bocca alcune monete. Nonostante ciò, l’etilometro ha registrato un valore pari a 65 millilitri di alcol su 100 millilitri di campione di respiro, mentre in Inghilterra il limite legale è pari a 35 millilitri su 100. La polizia stradale ha condiviso la foto dell’auto guidata dall’uomo sul proprio profilo Twitter e ha raccontato l’accaduto nel post. «Prima di sottoporsi al test, l’uomo si è infilato in bocca delle monete. Indovinate, non ha funzionato» ha scritto la polizia su Twitter. Infine, hanno lasciato un avviso ironico agli utenti: «Non credete a tutto quello che leggete su internet». Gli utenti hanno lasciato a loro volta commenti alquanto ironici sull’accaduto.

From last night: The driver of this Golf went through a red light in front of our patrol & was stopped on Spa Rd, Bolton. Before being breathalysed, he shoved a load of coins in his mouth. Guess what, didn’t work & he blew 65. Don’t believe all you read on the internet guys. pic.twitter.com/ghYExbIfRA

— GMP Traffic (@gmptraffic) August 28, 2022

La teoria falsa per eludere l’alcol test che circola online

La teoria che circola online è che succhiare una moneta di rame può “ingannare” un etilometro perché interferirebbe con la composizione della saliva di chi si sottopone al test. L’uomo deve essersi imbattuto in questa fake news e ha cercato di metterla in atto per evitare gravi conseguenze legali. Tuttavia, questa tattica si è dimostrata infruttuosa. Alla polizia di Greater Manchester sono stati chiesti chiarimenti sull’eventuale arresto del conducente.

(Immagine in evidenza: dal profilo Twitter GMP Traffic)