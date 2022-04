Non entrare in CdA per prendersi Twitter? Cosa potrebbe esserci dietro la decisione di Elon Musk

C’è stato un aggiornamento del file attraverso cui Elon Musk ha comunicato di aver acquisito una quota importante di Twitter (pari al 9,1% delle sue azioni, configurandolo come uno dei maggiori investitori della società). Pare, infatti, che dopo la decisione di non sedere all’interno del board – comunicata dal CEO di Twitter Parag Agrawal – Elon Musk abbia aggiornato la parte della componente modulistica che, fino all’altro giorno, gli impediva di acquistare quote maggiori della società. Questo aspetto apre, di fatto, all’ipotesi di una scalata molto più corposa e sostanziosa del miliardario al social network che preferisce utilizzare.

Elon Musk e le quote di Twitter che può continuare ad acquistare

Il modulo in questione è del tipo Schedule 13G, inoltrato alla SEC, la Securities and Exchange Commission che negli Stati Uniti monitora le operazioni di borsa. La parte aggiornata l’11 aprile rispetto alla sua dichiarazione di acquisizione sottolinea che:

«Di volta in volta, il Soggetto Segnalante può avviare discussioni con il Consiglio e/o membri del team dirigenziale dell’Emittente in merito, comprese, a titolo esemplificativo, potenziali aggregazioni aziendali e alternative strategiche, il business, le operazioni, la struttura del capitale, la governance, la gestione, strategia dell’Emittente e altre questioni riguardanti l’Emittente. La persona segnalante può esprimere le proprie opinioni al Consiglio e/o ai membri del team di gestione dell’Emittente e/o al pubblico attraverso i social media o altri canali in relazione all’attività, ai prodotti e alle offerte di servizi dell’Emittente».

Scompare, dunque, il riferimento all’impegno nel non acquisire più del 14,9% delle azioni della società, presente invece nel precedente modulo. Al momento, questa ipotesi sembra scongiurata, ma la porta per il futuro rimane aperta.