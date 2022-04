Una giornata complessa e problematica per quanto riguarda Twitter. Il social network, infatti, stava subendo un importante crollo in borsa in seguito alla notizia, lanciata dal CEO dell’azienda Pareg Agrawal, che Elon Musk – a differenza di quanto annunciato nella scorsa settimana – non sarà più un componente del board dell’azienda della piattaforma di microblogging. Nella seconda parte della giornata, invece, abbiamo assistito a una sorta di ripresa sul mercato azionario, dovuta – probabilmente – al superamento dell’impatto emozionale seguito alla notizia data dal CEO di Twitter.

Azioni di Twitter, quanto ha pesato l’effetto Elon Musk

Al momento, sul mercato azionario, le azioni di Twitter sono scambiate a un valore di +1,41% rispetto all’ultimo dato. Questa mattina, all’apertura di Wall Street, erano date in calo dell’8%, con un rimbalzo importante legato soprattutto all’annuncio di Elon Musk. Una perdita significativa che, per quanto riguarda il peso delle azioni di Elon Musk, avrebbe significato per lui una diminuzione del valore del suo investimento su Twitter (di cui, ora, è il principale azionario) pari a 274 milioni di dollari.

Nel corso della giornata, tuttavia, la situazione è migliorata, portando il social network su valori decisamente migliori rispetto alle previsioni. Non è ancora chiaro il senso dell’operazione di mancato ingresso nel board da parte di Elon Musk. Diverse ore dopo l’annuncio del CEO di Twitter – a parte un fugace tweet con emoji che è stato successivamente cancellato – non si conosce ancora la posizione di Elon Musk che, di solito, non è di certo parco di parole e dichiarazioni pubbliche. Non si esclude, ora, che la prossima mossa del fondatore di Tesla possa essere una acquisizione ostile dell’azienda.