Twitter potrebbe accettare già oggi l’offerta di Elon Musk

Il magnate di Tesla aveva offerto 43 miliardi per appropriarsi del social network

Elon Musk, entro la serata di lunedì 25 aprile, potrebbe diventare il nuovo proprietario di Twitter. È quanto fanno trapelare alcune fonti interne al social network, riportate da tutte le principali testate economiche internazionali. Tant’è che nel pre mercato delle transazioni di borsa dell’indice Nasdaq, il titolo di Twitter starebbe già guadagnando ben oltre 5 punti percentuali. Potrebbe essere già oggi, infatti, dopo la riunione del board della società, la data del passaggio di mano di Twitter, dopo l’offerta – ritenuta a questo punto quasi irrinunciabile – di Elon Musk.

Elon Musk acquista Twitter, potrebbe essere oggi il giorno decisivo

Già nelle scorse ore, era stato segnalato fermento da parte dei principali azionisti, che avevano cercato di sollecitare il board a valutare con serietà l’offerta di 54,20 dollari ad azione. A quanto pare, questa valutazione rappresenterebbe l’offerta migliore e finale di Elon Musk che, dunque, avrebbe chiesto un parere definitivo alla società. Parere che potrebbe, come detto, arrivare già alla fine della giornata di oggi.

Twitter vuole assicurarsi che le operazioni vengano svolte nel miglior modo possibile, valutando anche eventuali paracadute rispetto a proposte migliori. Potrebbe esserci uno spiraglio da questo punto di vista, assicurando comunque una fee a Elon Musk nel caso in cui la sua offerta dovesse essere superata o pareggiata. La tensione, a quanto pare, si taglia con un coltello: al momento, nessuna delle due parti in causa ha commentato ufficialmente i rumors, ma – alcune fonti hanno fatto sapere alla Reuters – l’accordo sarebbe vicinissimo a una conclusione (ma non si escludono colpi di scena dell’ultimo minuto).