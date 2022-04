Twitter sta per respingere l’offerta di Elon Musk: ecco chi potrebbe dargli filo da torcere

Apollo, Musk e Twitter: quali sono le ultime vicende che interessano la piattaforma social

Apollo, una delle maggiori società di acquisizione al mondo, potrebbe rappresentare un problema per Musk, perché potrebbe fornire ad un altro offerente, come la società di private equity Thoma Bravo, azioni o debiti per sostenere un’offerta. La società Apollo, che possiede Yahoo, secondo fonti accreditate, starebbe dunque valutando la possibilità di partecipare a un’offerta per acquisire Twitter. Twitter, dal canto suo, dovrebbe respingere l’offerta di Elon Musk nei prossimi giorni, secondo quanto detto da alcune persone. Infatti, la società pubblicherà i propri guadagni il 28 aprile e, in quella occasione, potrebbe fornire nuovi dettagli in merito alla sua posizione. Ad ogni modo, Apollo non è l’unica società che entra nelle dinamiche Twitter degli ultimi giorni, perché ce ne sarebbero molte, tra cui Morgan Stanley, interessate a supportare un accordo per Twitter. Per il momento, ad ogni modo, non c’è nessuna garanzia che una società di private equity farà concretamente un’offerta ferma – per l’intera società Twitter o per una sua parte -, o, ove vi fosse, potrebbe non esserci alcun accordo alla fine, con Elon Musk o con altri. A contendersi il campo, per ciò che sappiamo fino ad ora, ci sarebbe quindi Apollo, colosso del private equity e dei prestiti con circa $ 500 miliardi in gestione, famoso per l’acquisto di società in molti settori, compresi i media, e per la sua abilità nel ramo assicurativo. La società è solita investire nella struttura del capitale di un’azienda, cioè oltre a realizzare acquisizioni semplice, fornisce azioni privilegiate o debito. Ci sarebbe anche Thoma Bravo, investitore legato al settore tecnologico che gestisce circa $ 100 miliardi, e che storicamente si è affidato quasi totalmente al finanziamento del credito privato per realizzare le sue operazioni, compreso il suo recente accordo da $ 10,7 miliardi per il produttore di software Anaplan.