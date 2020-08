Non solo Di Stefano, anche un’altra senatrice M5S ha confuso i libanesi con i libici

In molti si sono concentrati, anche per il suo ruolo istituzionale di sottosegretario agli Affari Esteri, sulla gaffe-errore di Manlio Di Stefano che, in prima battuta su Twitter, aveva confuso i cittadini libanesi (a cui ha espresso solidarietà per quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Beirut) con i libici. Lo stesso esponente penstastellato ha risposto con alcuni post polemici a chi lo ha deriso (e sta deridendo) per quanto scritto. Ma non è stato l’unico: anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Elisa Pirro, ha commesso la stessa identica gaffe.

Il tweet che compare adesso sul profilo della senatrice penstatellata, ora, è questo (in versione corretta).

Le immagini dell’esplosione avvenuta a #Beirut sono sconvolgenti. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese e cordoglio per le innumerevoli vittime — Elisa Pirro (@pirroelisa) August 4, 2020

Poco prima, però, Elisa Pirro aveva pubblicato questo tweet che conteneva lo stesso identico errore commesso, in quegli stessi istanti, dal sottosegretario pentastellato agli Affari Esteri. Un posto che non è passato inosservato e che è stato immortalato da molti utenti che, come accaduto con Manlio Di Stefano, si sono scagliati contro la senatrice per un grave errore geografico fatto da un rappresentante delle istituzioni italiane.

Elisa Pirro, la senatrice M5S e la stessa gaffe di Manlio Di Stefano

«Le immagini dell’esplosione avvenuta a Beirut sono sconvolgenti. Esprimo la mia vicinanza al popolo libico e cordoglio per le vittime». Insomma, anche in questo caso – come successo con il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano – si è fatta confusione per assonanza (o, almeno questa è una speranza ottimistica) tra i libanesi (cittadini del Libano) e i libici (cittadini della Libia).

(foto di copertina: da Twitter)