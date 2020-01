L’elettore leghista che non sa che in Emilia-Romagna la candidata è Lucia Borgonzoni | VIDEO

Un capitano, c’è solo un capitano. A forza di ripetere questo motto – trasferito dagli stadi alla contesa politica – si è persa la razionalità dei fatti. I partiti, anche se si tende sempre a negarlo, sono sempre più personali: si vota l’uomo di spicco, quasi mai le idee. E così accade che in Emilia-Romagna ci siano persone che non sono a conoscenza neanche del nome della candidata del Carroccio alla poltrona di presidente della Regione, arrivando perfino a confonderla con il suo avversario. L’intervista dell’elettore leghista confuso è andata in onda giovedì sera a Piazzapulita, su La7.

Insomma, ascoltando queste poche parole catturate dal microfono dell’inviata della trasmissione di Corrado Formigli, appare evidente che non si voti più (se mai sia stato fatto) un progetto politico, un’idea o un programma. La preferenza elettorale, ormai, va alla persona. Ma Salvini in Emilia-Romagna non è candidato, anche se il numero enorme di comizi sembra dire quasi il contrario. Ed è forse per questo motivo che l’elettore leghista appare confuso.

Chi vota la #Borgonzoni_vuoto_a_perdere, farà una scelta ponderata e consapevole.

Il servizio di ieri sera a @PiazzapulitaLA7 ci ha fornito l’ennesima plastica conferma !!#dieci01FRpic.twitter.com/XXOa7PCCme — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #FR = FACCIAMORETE (@MilkoSichinolfi) January 10, 2020

L’elettore leghista che non sa chi sia Lucia Borgonzoni

E a dargli una mano in questo caos c’è anche il suo vicino che, nel corso dell’intervista, prova a dargli qualche suggerimento, mostrando vaste lacune. Parte da lui, infatti, il nome di Stefano Bonaccini indicato come candidato della Lega in Emilia-Romagna. Poi la confusione prosegue anche sul cognome di Lucia Borgonzoni che, dopo una lunga ‘trattativa’, diventa ‘Bergonzoni’.

Il partito sempre più personale

L’elettore leghista intervistato da La7, dunque, sembra essere nella confusione più totale. Tutto ciò evidenzia come ci sia una latitanza di un reale progetto politico del Carroccio in Emilia-Romagna, ma gli elettori – innamorati persi di Salvini – proseguono dritti senza considerare queste ‘mancanze’. Anche perché, come confessano i due intervistati, non hanno idea di chi sia Lucia Borgonzoni, non l’hanno mai vista se non su Facebook.

(foto di copertina: frame da video di Piazzapulita, La7)