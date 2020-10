Eleonora Daniele critica Chiara Ferragni perché «non parla abbastanza del Covid» e Fedez risponde

Eleonora Daniele si è scagliata contro Chiara Ferragni durante Storie italiane – su Rai1 – e l’influencer è stata immediatamente difesa da Simona Ventura e dal marito Fedez. Il fulcro della questione è che, secondo la conduttrice, Chiara Ferragni non sfrutterebbe a sufficienza la sua popolarità per parlare di Covid; la conduttrice ha anche tirato in ballo la foto di Chiara Ferragni nei panni della Vergine Maria che ha fatto arrabbiare il Codacons, il quale l’ha denunciata per blasfemia.

Eleonora Daniele su Chiara Ferragni

«Sbaglio o non le ho sentito dire nulla, nulla riguardo al Covid?»: comincia così l’attacco di Eleonora Daniele alla Ferragni. La questione tiene ora banco sui social, con la maggior parte degli utenti che difendono la Ferragni e elogiano Simona Ventura, che ricorda alla conduttrice come la Ferragni sia stata la prima a promuovere una raccolta fondi a marzo e ad aprile – quando ancora eravamo in lockdown – in favore della costruzione di un ospedale Covid dove i posti in terapia intensiva erano saturi. La Daniele sottolinea anche la «responsabilità sociale» che Chiara Ferragni ha nei confronti dei ragazzi, non mancando di sottolineare quanto stimi il Codacons – che ha denunciato la Ferragni per quell’immagine comparsa su Vanity Fair.

La risposta di Fedez a Eleonora Daniele

Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il Codacons parla da solo.L’opera di Vanity Fair e di Francesco Vezzoli comunque, per dire. https://t.co/j35eAtdisf — Fedez (@Fedez) October 13, 2020

Chiara Ferragni nelle sue storie non ha mancato di ringraziare il marito Fedez perché è sempre la persona che più si arrabbia quando viene criticata e che più la difende. Proprio Fedez ha twittato sulle critiche alla moglie sottolineando che sua moglie non dovrebbe essere al centro di un attacco sul servizio pubblico: «Poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il Codacons parla da solo. L’opera di Vanity Fair è di Francesco Vezzoli comunque, per dire.».