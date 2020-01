Dal Pd a Leu, fino alla Lega. Eleonora Cimbro: «Mi ha fatto riflettere Diego Fusaro»

Il trasformismo politico estremo. La figura di Eleonora Cimbro è stata molto discussa nelle ultime settimane. A far nascere le ‘polemiche’ – su una scelta di carattere politico-personale – è stata la sua adesione, sancita all’inizio dello scorso mese di dicembre, alla Lega di Matteo Salvini, con tanto di foto in compagnia di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Lei, ex deputata del Partito Democratico (poi scissionista con Articolo-1) e candidata alla ultime elezioni politiche (quelle del 4 marzo 2018) con Liberi e Uguali, ora è salita sul Carroccio. E ha una ‘dedica speciale’.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Eleonora Cimbro, ha ringraziato une persona specifica che ha fortemente contribuito in questa sua scelta, diametralmente opposta rispetto alle battaglie sostenute fino al 2018: «Mi fa riflettere la lettura di un libro di Diego Fusaro – ha detto la politica rispondendo alle domande di Antonello Caporale -. Guardi che poi Fusaro, dopo la stagione di Gianfranco Miglio (il teorico della secessione, ndr) diviene il filosofo di riferimento della Lega. Lo dirà Salvini. È un pensatore di grande profondità».

Eleonora Cimbro ringrazia Fusaro per il suo passaggio alla Lega

Ma qual è il pensiero di Fusaro che l’ha convinta ad aderire a Salvini e alla Lega? «Quando approfondisce il tema della destrutturazione dell’amore, dello spazio inviolabile del sacro. E dell’economia globalizzata». Insomma, il filosofo è stato in grado di chiarire alcune posizioni economiche a cui l’ex deputata, evidentemente, non aveva mai preso in considerazione prima di qualche mese fa.

Il Pd, la scissione con Articolo-1 e la candidatura con LeU. Prima di salire sul Carroccio

Lontani i tempi delle battaglie a Montecitorio al fianco del Partito Democratico, così come la campagna elettorale inseguendo gli ideali di Liberi e Uguali prima del 4 marzo 2018. E proprio in quella data, quando la sua candidatura (nel collegio unilaterale di Rozzano) al Senato non la portò all’elezione a Palazzo Madama, la sua carriera politica registrò uno stop. Adesso, però, è pronta a risalire sul Carroccio. Con ideali completamente stravolti.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Eleonora Cimbro)