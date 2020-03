Don Matteo sembrava dovesse terminare con la dodicesima stagione, tutto andava verso questa direzione: dal nuovo format con episodi da 100’ a serata fino alle prime dichiarazioni della produzione lo scorso anno. Poi però si sa gli ascolti tv la fanno da padrone e quelli di Don Matteo sono stati sin da subito straordinari. Nelle scorse settimane Nino Frassica prima e Terence Hill poi hanno fatto capire che il rinnovo ci sarebbe stato e ora è arrivata anche l’ufficialità.

Tini Andreatta, direttrice di Rai Fiction ha fatto un bilancio della dodicesima stagione di Don Matteo capace anche di realizzare ascolti straordinari sul web a riprova di un gradimento multi generazionale:

“Con una grande continuità di ascolto su tutte le dieci puntate, il pubblico non smette di amare questo straordinario testimonial della fiction della Rai, custode di un’umanità aperta agli altri e compartecipe dei problemi e delle sofferenze di tutti che si incarna nello sguardo sereno e vitale di Terence Hill. Don Matteo è un prete universale e ha stretto un patto forte con gli spettatori, che si realizza grazie alla qualità degli sceneggiatori, dei registi, della troupe e degli interpreti. Grande il successo anche sui social e in modalità non lineare su Rai Play dove la serie ha ottenuto quasi 6 milioni di media views”.

Poi arriva la conferma che tutti aspettavano, la direttrice ammette che Don Matteo 13 si farà e già sono in corso i primi dialoghi nella produzione in tal senso:

“Un grande lavoro orchestrato da una società di produzione di eccellenza come la Lux Vide, che, insieme a Rai Fiction, è già al lavoro per pensare alla prossima stagione. Gli spettatori hanno accolto questa nuova serie e lo sforzo che abbiamo fatto per trovare nuove suggestioni narrative, dalla formula tematica legata ai Comandamenti, a un linguaggio che ha dato ancora più realismo alla comedy, a nuovi personaggi che hanno consentito di arricchire e articolare le trame attorno a una squadra collaudata e irresistibile”

L’appuntamento dunque è per il 2021 sul set e per il 2022 su Rai 1 per una nuova stagione di Don Matteo.