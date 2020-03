Il coronavirus ha sconvolto tutto il mondo e non solo l’Italia, ma sono diversi i nostri connazionali che erano all’estero allo scoppio dell’emergenza e per questo si sono trovati in grave difficoltà per rientrare in patria. Uno di questi è stato a Francesco Bomenuto, volto noto delle fiction italiane come “Il paradiso delle signore” e il recente “Come una madre”.

Francesco Bomenuto si trovata alle Maldive quando è stato trovato positivo il primo italiano e ha avuto molta paura, come racconta in esclusiva ai nostri microfoni: “Non è facile rispondere oggi a questa domanda, non per che io stia male di salute ma per tutto quello che sta succedendo oggi nel mondo. Si, ero molto spaventando inizialmente anche perché attraverso i social vedevo quello che stava succedendo in Italia e proprio nel giorno della partenza di ritorno avevamo appreso la notizia che avrebbero bloccato tutti i voli da e per le Maldive”.

L’attore è riuscito a tornare in Italia ed era stato subito rassicurato dalla Farnesina, che si è preoccupata dei nostri connazionali bloccato alle Maldive dal coronavirus: “Fortunatamente la compagnia aerea è riuscita con un unico volo a far partire tuti i passeggeri che in quel momento erano sull’isola. Abbiamo contattato la Farnesina e siamo stati rassicurati che saremmo ritornati a casa senza alcun problema e non vi nascondo che quella telefonata mi ha confortato molto, infatti li ringrazio”.

L’attore vive tra Roma e Madrid ed è molto preoccupato anche per la situazione che sta passanti la Spagna: “È come una seconda casa per me. Sono molto preoccupato per la situazione in generale nel mondo, fortunatamente tutti stanno prendendo esempio dal modello italiano, che non è facile ma è l’unico modo per sconfiggere questo virus maledetto. Sono convinto che uniti ce la faremo”.

Al momento i suoi progetti sono stati bloccati dal coronavirus e avrebbe proprio dovuto girare tra Spagna e Italia. Un pensiero speciale però lo ha per la sua Calabria di cui è originario: “Sono di Ciró Marina, piccolo paese della provincia di Crotone . Non vi nascono la preoccupazione sia tanta, difatti propio oggi ho appreso la notizia del primo caso di contagio per Covid19 nel paese. Mi auguro non si sviluppi un contagio di massa, e che riescano ad isolare il singolo caso. Sono certo che i miei compaesani rispetteranno alla lettera l’ordinanza emessa ieri dal Presidente della Regione”.

L’attore lancia poi un ideale abbraccio a tutti coloro che stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus: “Vorrei salutarvi esprimendo la mia vicinanza a tutte le persone che stanno lottando in prima persona contro questo virus ed un caloroso abbraccio a tutti quelli che hanno perso i loro cari portati via in una maniera così brutta. E da ultimo, come non ringraziare i medici impegnati in questa battaglia, a loro va il mio grazie”.