Chissà se ieri, durante i disservizi di Microsoft, qualcuno si è ritrovato a dover scrivere un post-it?

I disservizi di Microsoft ci interessano? Immaginiamo una giornata di lavoro senza alcuni strumenti digitali

Come spiega Microsoft nella sezione Supporto tecnico del sito Web, Microsoft 365 è una «piattaforma di produttività basata sul cloud». Si tratta di un servizio venduto in diversi piani di abbonamento che può essere acquistato, a seconda delle esigenze, sia da privati sia dalle aziende e che consente anche di utilizzare online tutti i software del pacchetto Office, tra cui World, Excel e PowerPoint. Le aziende sfruttano le funzionalità di Microsoft 365 e in particolare quelle di Microsoft Teams, incluso in alcuni piani di abbonamento, per fare riunioni in videochiamata, progettare il lavoro a lungo termine, inviarsi file tramite e-mail e lavorare insieme ad altre persone su uno stesso file. Attraverso la funzione Chat di Teams è possibile comunicare in modo rapido ed efficace a punto che i messaggi istantanei vengono utilizzati anche per comunicare da una stanza all’altra all’interno di uno stesso ufficio. Questo consente di velocizzare alcune parti del lavoro ma anche, per esempio, di trasmettere e lasciare traccia di alcune indicazioni che in caso contrario saremmo costretti a scrivere su un post-it da lasciare sulla scrivania della persona alla quale ci dobbiamo rivolgere. Allo stesso modo, è difficile ormai immaginare un calendario fisico dove segnare scadenze e eventi da ricordare perché la funzione Calendar di Teams lo sostituisce. Inoltre, tutti questi mezzi rendono possibile il lavoro a distanza nei casi in cui è previsto o nei casi in cui i dipendenti lo preferiscano: Microsoft spiega che uno dei vantaggi di Teams è proprio possibilità di lavorare ovunque utilizzando gli strumenti digitali attraverso vari dispositivi mobili.