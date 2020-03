Il 24 marzo è arrivato Disney+ e con lui un infinito catalogo di opportunità per tutti coloro che hanno scelto di abbonarsi al nuovo servizio. Immediatamente ci siamo trovati davanti ad un’interfaccia grafica intrigante, capace di dividere i contenuti per decenni ma anche per tematiche. In molti si sono immersi in una maratona a tema Marvel o Star Wars, ma avendo visto questi film tantissime volte ci permettiamo di consigliare un inizio differente per la vostra avventura su Disney+.

Disney+, 10 film per 10 decenni

Ci sono dei classici che, forse, non avete mai visto e che meritano una visione anche solo per confrontarli con l’animazione attuale: pensiamo ad Atlantis – L’impero perduto vero esempio di fantascienza nel mondo Disney, ma anche a opere dimenticate come Taron e la pentola magica o i Tre Caballeros, una favola attuale e sempre divertente per chiunque l’abbia vista almeno una volta. Mettetevi comodi e riscoprite con noi delle perle dimenticate grazie a Disney+.

La lepre e la tartaruga (cortometraggio 1935)

Iniziamo il nostro viaggio nei decenni Disney con un cortometraggio bellissimo e che, forse, molti di voi non hanno avuto modo di vedere La lepre e la tartaruga. Sono solo 8′, ma carichi di un messaggio di grande attualità. Nel corto Max Leprotto si ferma lungo la strada a vantarsi e festeggiare prima del tempo, ma viene lentamente superato da Tobia Tartaruga che vince la gara. Un esempio di come non bisogni mai abbassare la guardia e di continuare sempre ad impegnarsi.

I Tre Caballeros (1945)

In questo decennio abbiamo avuto tanti gioielli dell’animazione, forse tra i più belli di sempre: Pinocchio, Bambi e l’indimenticabile Fantasia. Vogliamo però rispolverare uno tra quelli più divertenti sfornati dalla Walt Disney: I Tre Caballeros con Paperino in viaggio insieme al pappagallo brasiliano José Carioca e il gallo Panchito. Un film che unisce l’animazione al live action permettendoci di vivere un’avventura irresistibile che porterà il nostro papero preferito nei paesi dell’America del Sud. Paperino riceve tre regali che lo porteranno nell’America del Sud e a scoprire le tradizioni brasiliane, uno spot per il rapporto tra gli Stati Uniti e quei paesi nel tempo.

Zanna Gialla (1957)

Il primo live action della nostra lista Disney+ arriva dagli anni ’50, quelli in cui abbiamo visto capolavori come Peter Pan. Stiamo parlando di Zanna Gialla, un bellissimo racconto che spiega meglio di tanti altri il valore dell’amicizia. Quando il fratello minore adotta un randagio il quindicenne Travis prova a cacciarlo via, ma cambierà radicalmente idea quando proteggerà la sua famiglia e la fattoria. Un film che parla di coraggio e speranza, oggi che magari ne abbiamo davvero tutti tanto bisogno.

Babes in Toyland (1961)

Gli anni ’60 sono quelli di un decennio d’oro per la Disney: La Carica dei 101, Mary Poppins e Il Libro della Giungla. Noi però voglio parlarvi di un altro musical a lungo dimenticato e praticamente, almeno in base alla memoria di chi scrive, mai passato in tv. Si tratta di Babes in Toyland, ambientato nell’omonima immaginaria cittadina. I protagonisti sono Mary Contrary e Tom Piper, il cui matrimonio rischia di saltare a causa del malvagio Barnaby. I comici inseguimenti per liberare lo sposo si concludono con l’aiuto dei soldatini di legno per un musical che piacerà a grandi e piccini.

Un gatto venuto dallo spazio (1978)

Prima di ET sulla terra era precipitato Jake, che potremo riscoprire nel catologo Disney+. Se negli anni ’70 abbiamo avuto dei pilastri come Guerre Stellari, Gli Aristogatti, Robin Hood e Pomi d’ottone e Manici di Scopa è altrettanto vero che ci sono stati diversi altri piacevoli titoli per tutta la famiglia. In questo decennio vi consigliamo di scoprire Un gatto venuto dallo spazio, una storia di amicizia che invita a guardare oltre le diversità con l’amicizia tra il gatto con il fisico Frank e la sua ragazza Liz. Una serie di peripezie con intrighi governativi degni di una spy story fa da sfondo alla vicenda. Il finale è un atto di vera amicizia del gatto, che mostra come a volte la propria famiglia sia quella che scegliamo noi.

Taron e la Pentola Magica (1985)

Gli anni ’80 sono quelli conclusivi della trilogia di Star Wars, ma anche di altri bellissimi titoli come Basil L’investigatopo, Willow e Bianca e Bernie. Noi però vogliamo consigliarvi di vedere il prima possibile su Disney+ uno dei film d’animazione più belli finiti nel dimenticatoio, ovvero Taron e la Pentola Magica. Il malvagio Re Cornelius brama di possedere la Pentola Magica che rende invincibili, ma troverà un improbabile ostacolo nel guardiano di porci Taron. Il giovane insieme alla Principessa Ailin, Sospirello e la maialina veggente Ewy si ritroverà ad essere l’eroe che salverà il mondo. Fantasia, magia e divertimento assicurati per questo titolo Disney+.

Flubber (1997)

Gli anni ’90 sono i migliori di sempre, se non per la qualità dei film per la capacità di innovare. La Pixar, poi acquisita dalla Disney nel 2006, è stata capace di realizzare Toy Story, primo film d’animazione nella storia fatto interamente al computer. Oltre a questo troviamo su Disney+ anche Aladdin, Il Re Leone, Nitghtmare Before Christmas e un’infinità davvero di titoli indimenticabili. Noi vogliamo consigliarvi qualcosa di diverso con una delle interpretazioni più divertenti di Robin Williams: non perdetevi la possibilità di conoscere lo strambo professor Phillip Brainard e l’organismo gelatinoso da lui creato Flubber. Una commedia imperdibile, con un attore indimenticabile.

Atlantis – L’impero perduto (2001)

Gli anni 2000 sono quelli più vicini a noi, pertanto è difficile trovare un titolo che possa stimolare la curiosità. Ci proviamo con un film d’animazione purtroppo sempre poco citato, ma di rara bellezza sia tecnica che storia: Atlantis – L’impero perduto diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise, ma con un cast tecnico d’eccellenza che ha visto anche la partecipazione del creatore di “Buffy” Joss Whedon. Vi basta per partire insieme a Milo Thatch in un viaggio ai confini della fantascienza alla scoperta di Atlantide? Un film in cui impareremo anche che la fiducia è un qualcosa di prezioso, da dare solo a chi davvero meritevole.

Frankweenie (2012)

Gli ultimi dieci anni di casa Disney sono quelli di cui non vi sarete persi neppure un film, pertanto per la prima volta in questo speciale ci permettiamo di suggerirvi il titolo più sottovalutato. Frankweenie di Tim Burton, lungometraggio animato che nasce come sviluppo di un corto giovanile dello stesso visionario regista, è un film di rara bellezza capace di toccare profondamente chi è amante degli animali. Una storia d’amicizia e amore, che avrebbe meritato l’Oscar all’epoca scippato in modo assolutamente inspiegabile da Ribelle.

Speriamo che questa lista possa esservi d’aiuto per organizzare la vostra quarantena su Disney+, l’importante è rispettare le regole restando a casa.