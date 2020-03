La musica continua a stare accanto agli italiani e da stasera parte la splendida iniziativa “7 Donne – AcCanto a te” con Fiorella Mannoia su Rai 3. Il terzo canale proporrà per l’appunto una serie di sette grandi concerti in seconda serata, un’occasione per sfuggire alle ansie e le paure di questi giorni. Le artiste che hanno aderito all’iniziativa sono sette amiche: nell’ordine oltre alla cantautrice vedremo anche Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Il primo appuntamento con 7 Donne – AcCanto a te è quindi stasera alle 23.20 su Rai 3 con il meglio del concerto che Fiorella Mannoia ha tenuto nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona in occasione del suo “Combattente – Il Tour”. Il concerto è stato una celebrazione della straordinaria carriera dell’artista, che ha proposto grandi classici da Quello che le donne non dicono, Come si cambia, Sally (presa in prestito da Vasco Rossi), oltre ai successi del suo penultimo album come Che sia benedetta (con cui arrivò seconda a Sanremo) Combattente.

Le sette artiste sono impegnate in una campagna a favore delle vittime di violenza contro le donne e a settembre si esibiranno in un grande concerto all’Arena Campovolo davanti a 100 mila persone con “Una, nessuna, centomila”. Intanto potranno regalare qualche ora di spensieratezza agli italiani e magari a tante donne vittime di violenza che, purtroppo, ora più che mai si trovano rinchiuse in una prigione. 7 Donne – AcCanto a Te vuole essere un modo per far sentire tutti più vicini con la musica, linguaggio universale che ha già unito gli italiani tutti i giorni alle 18 con i discussi flash mob.

La rassegna di concerti continuerà giovedì 2 aprile con quello di Emma.