L’immagine di Papa Francesco da solo sotto la pioggia in una Piazza San Pietro deserta ha toccato profondamente il mondo, sia credente che non. La potenza delle parole del pontefice e il suo affidarsi a Dio per chiedere la fine della Pandemia non possono non aver commosso tutti, anche perché Papa Francesco ha mostrato più volte l’eccezionale dono di saper creare una profonda empatia trovando sempre le parole giuste. Anche per questo ieri gli ascolti tv sono stati eccezionali per questo evento unico della preghiera con indulgenza plenaria.

La Preghiera di Papa Francesco sigla il 32.7% con 8.625.000 spettatori sulla sola Rai 1, senza considerare Rai News 24, Sky Tg24 e Tv2000 che hanno anche loro trasmesso l’evento eccezionale. Questo può permetterci tranquillamente di dire che il pontefice è stato visto e ascoltato da almeno 9 milioni di telespettatori. Un’attenzione globale che è andata oltre la semplice religiosità, che conferma anche come le trasmissioni religiose stiano dando grande soddisfazioni in termini di ascolti tv.

Papa Francesco è in diretta ogni giorno alle 7 del mattino con la Santa Messa, sempre su Rai 1, e si sta preparando ad una Santa Pasqua via streaming. Sarà la prima della storia, ma ormai ci stiamo abituando al mutare di eventi unici in una triste normalità.