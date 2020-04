La Spada nella Roccia è uno dei classici più amati di tutti i tempi e la sua assenza su Disney+ aveva scatenato una vera e propria sommossa dagli utenti. La piattaforma streaming di casa Disney infatti sarà quella dove sarà possibile vedere in esclusiva tutti i più bei film d’animazione, quindi molti avevano espresso grande disappunto per l’assenza di mago Merlino. Disney+ aveva immediatamente risposto che il problema era dovuto a precedenti diritti di trasmissione in essere, in particolare su Rakuten TV. Il 31 marzo questi diritti sono scaduti e stamattina è arrivata una magnifica sorpresa: Semola e Anacleto sono su Disney+! Ci teniamo subito a dirvi che non si tratta di un Pesce d’Aprile.

Il film “La Spada nella Roccia” è infatti nel catalogo e potete trovarlo tramite la funzione cerca. Se non doveste vederlo sulle app di smart tv è probabilmente perché deve ancora essere caricato. Purtroppo al momento non è ancora presente nella home un carosello con tutte le ultime aggiunte, per cui l’unico modo per trovare il film è digitarne il nome. Speriamo che Disney+ presto possa aggiungere questa utile funzione. Negli scorsi giorni era già stato aggiunto Mulan, che mancava nel day one. Altre due gradite sorprese per i fan: Il Re Leone in live action arriverà già il prossimo 10 aprile, mentre Ant-Man and The Wasp sarà disponibile il 1 maggio con un mese d’anticipo rispetto a quanto previsto.

Voi quale film sognate di trovare su Disney+? Il servizio ha reso disponibile la possibilità di segnare fino ad un massimo di tre titoli attraverso l’opzione “lascia un feedback” da app.