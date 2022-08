Alberto Angela ha ringraziato i media per il lavoro professionale fatto dopo la morte di Piero Angela

Il lungo addio a Piero Angela è iniziato con un discorso commovente di Alberto Angela. Il figlio del divulgatore scientifico che è scomparso, all’età di 93 anni, lo scorso 13 agosto ha pronunciato l’elogio funebre prima dell’apertura al pubblico della camera ardente in Campidoglio. E le prime parole di Alberto Angela sono stati per i media e per quello che hanno fatto nel raccontare la vita e gli ultimi giorni dell’ideatore di Quark e SuperQuark (tra le altre cose). Un ringraziamento agli organi di stampa per come hanno affrontato questo passaggio doloroso, per una famiglia estremamente riservata e rispettosa degli altri.

Discorso Alberto Angela prima della camera ardente: il ringraziamento ai media

«Grazie per essere venuti – ha iniziato Alberto Angela -. Ringrazio voi che siete qui e ringrazio chi è a casa e partecipa, ringrazio anche i media, la stampa, i tv. Da collega vi dico che avete fatto un lavoro molto corretto, di tatto, molto professionale». In effetti, la notizia della morte di Piero Angela non è stata anticipata da indiscrezioni né tantomeno da illazioni. I media hanno avuto modo di riportarla soltanto dopo che lo stesso Alberto Angela, via social network, aveva dato l’annuncio del trapasso del padre Piero, con un messaggio breve ma carico di commozione. Anche nei giorni successivi, non c’è stata alcuna pornografia del dolore da parte degli organi di stampa accreditati, che si sono limitati a ricordare il lavoro fatto da Piero Angela in oltre 70 anni di carriera e a riportare le testimonianze dei suoi collaboratori storici.

Inoltre, un passaggio molto sentito del discorso di Alberto Angela è stato dedicato alla transmedialità di Piero Angela e alla sua capacità di attraversare tutti i network, da quelli broadcast, fino a quelli digitali. Avendo cura, tra l’altro, di lasciare – proprio attraverso i social – un messaggio postumo per i suoi followers, proprio nelle ultime ore prima della morte: «Quel comunicato che tutti avete letto, l’ultima cosa fisicamente che ha detto è stata quella, con poche forze – ha detto Alberto Angela -. Mia sorella e io l’abbiamo trascritto. Se voi lo guardate non è un discorso ufficiale: è come qualcuno che parla agli amici».