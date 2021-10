La testimonianza: «I dipendenti di Facebook non riuscivano ad accedere con il proprio badge alla struttura»

Quando è iniziato il Facebook down, il WhatsApp down e l’Instagram down del 4 ottobre 2021 – quello che ha fatto riscoprire al pianeta com’è, parzialmente, vivere senza dispositivi perennemente connessi – era arrivata voce che alcuni dipendenti del social network potevano avere problemi d’accesso agli strumenti aziendali, esattamente come l’utente più comune poteva avere un problema a collegare il proprio dispositivo all’indirizzo generale del social network (è in questo modo che si può sintetizzare il problema di DNS che vi abbiamo descritto). Tuttavia, dal New York Times arrivano delle rivelazioni davvero incredibili: i dipendenti di Facebook addetti a risolvere la situazione e il problema di accesso alle piattaforme avrebbero avuto problemi a entrare nella struttura di Menlo Park proprio a causa del malfunzionamento dei loro badge aziendali, collegati ai servizi informatici dell’azienda.

Problemi al badge, i dipendenti di Facebook hanno trovato ostacoli ad accedere alle strutture aziendali

Sheera Frankel è una giornalista del New York Times: è stata lei a twittare qualche minuto fa un messaggio che ha davvero del distopico: «Ero al telefono con un dipendente di Facebook – ha raccontato la reporter -. Mi ha detto che i dipendenti non sono stati in grado di entrare negli edifici questa mattina per iniziare a valutare l’entità del down perché i loro badge non funzionavano per accedere alle porte».

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Del resto, a quanto pare, anche la piattaforma di comunicazione interna di Facebook, Workplace, è stata oggetto di problemi, lasciando la maggior parte dei dipendenti incapaci di svolgere il proprio lavoro. Due dipendenti di Facebook – contattati sempre dal New York Times – hanno definito l’accaduto come l’equivalente di una “giornata di neve”. E deve essere stata, evidentemente, una nevicata molto abbondante.