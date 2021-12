L’attacco spyware ad alcuni telefoni del dipartimento di Stato americano

I pirati informatici hanno colpito anche alcuni dipendenti del Dipartimento di Stato USA. A rivelarlo è stata la Reuters che ha sottolineato come i telefoni di nove persone – sarebbero tutti iPhone, prodotti da Apple – sarebbero stati violati attraverso l’utilizzo di uno spyware prodotto da NSO, il gruppo che ha sede in Israele. Ancora non si conoscono di dettagli di questo attacco hacker, né si sa se siano stati realmente catturati dati e comunicazioni. Per il momento, infatti, dagli stessi uffici del dipartimento americano – dislocati in tutto il mondo – e da Cupertino non sono arrivate comunicazioni in merito.

Secondo la Reuters, gli attacchi attraverso questo spyware realizzato da NSO Group sarebbero avvenuti nel corso degli ultimi mesi. I telefono colpiti sarebbero di nove dipendenti del Dipartimento di Stato USA dislocati nel continente africano (in particolare in Uganda) o altre persone che lavorano su questioni collegate all’Africa orientale. Per il momento, però, nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto. Da una parte, infatti, gli stessi uffici di Stato a stelle e strisce che avrebbero subito questo attacco hacker non hanno voluto rilasciare alcun commento in merito; dall’altra, poi, anche Apple – coinvolta in quanto i telefoni colpiti sarebbero tutti prodotti dall’azienda di Cupertino – si è trincerata dietro una cortina di silenzio.

Dipartimento di Stato USA vittima di attacco spyware

Ma ci sono ancora molti dubbi sull’identità degli hacker che hanno condotto questo attacco. Secondo fonti citate dalla stessa agenzia di stampa britannica, NSO Group – già finita nel mirino per via di precedenti attacchi sparsi in giro per il mondo avvenuto attraverso alcuni software prodotti da loro – ha dichiarato di aver già avviato un’indagine interna per scoprire quale sia l’identità del “cliente” che ha utilizzato il loro spyware. E non è detto che si arrivi a una risposta certa. Ma la situazione appare abbastanza preoccupante, visto che con questo software israeliano si possono leggere messaggi – anche quelli protetti dalla crittografia -, scaricare foto e video. Ma, questa è la questione più inquietante, lo spyware consente anche di trasformare il telefono “infetto” in un registratore.