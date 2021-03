Digital change: i migliori corsi di formazione online

Non è mai troppo tardi per trasformare una passione in lavoro: specie se la passione in questione è quella per l’informatica. Tra le figure più richieste in assoluto ci sono web developer e professionisti del digitale, con opportunità di impiego e carriera – e di stipendio – decisamente interessanti. Sono opportunità riservate solo ai laureati in informatica, agli ingegneri, o a chi ha accumulato una lunga esperienza nel reparto IT di un’azienda più o meno grande? Non necessariamente: l’importante è restare sintonizzati con le novità del mondo digitale e non smettere mai di imparare. Che si tratti di imparare a programmare da zero o di scoprire i segreti del growth hacking, il corso online perfetto esiste: basta definire i propri obiettivi e ritagliarsi il tempo necessario per apprendere comodamente da casa, anche dopo il lavoro.

Iscriversi a un corso di informatica online: sì, ma quale?

Sei un giovane talento appassionato di informatica, ma non hai mai avuto l’opportunità o il modo per studiare? Lavori nel mondo della comunicazione e vuoi arricchire il curriculum o conquistare un attestato professionale per renderti più competitivo? Sogni di sviluppare le app del futuro? In questi casi puoi approfittare dei corsi online più autorevoli per migliorare le tue conoscenze. Per andare sul sicuro puoi optare per i corsi Feltrinelli Education, un nome che è una garanzia: la piattaforma formativa ospita corsi live e on demand progettati in collaborazione con esperti e società di ricerca e innovazione di alto livello, con modalità di fruizione flessibili in base alle tue esigenze. Chi è il destinatario tipo dei corsi? Gli sviluppatori software, i professionisti del marketing, gli e-commerce manager… l’elenco potrebbe continuare a lungo, senza escludere i neofiti che vogliono cimentarsi le professioni del futuro: se hai letto l’articolo fin qui, probabilmente sei fra questi.

E-commerce, analisi dei dati e altre carriere top

Abbiamo citato il web developer: lo sviluppatore è indubbiamente fra i profili più ricercati dalle aziende. Lo stesso dicasi per il web analyst e il growth hacker, esperto di funnel e tecniche di marketing avanzate per generare conversioni e automatizzare le vendite online. Un settore, quest’ultimo, sempre più strategico: non è un caso che Feltrinelli Education dedichi diversi corsi online al mondo dell’e-commerce, spaziando dal customer care agli aspetti burocratici e amministrativi. Se hai già un obiettivo di carriera, non ti resta che cercare il corso che fa per te.