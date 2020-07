Il dietrofront di Berlusconi: «Forza Italia non è disposta a sostenere il governo Conte»

Arriva una nota ufficiale da parte della segreteria politica di Silvio Berlusconi, che smentisce tutto quello a cui si allude da qualche tempo a questa parte. L’appoggio di Berlusconi il governo Conte non lo avrà mai e questa nota smentisce tutto, anche le dichiarazioni dello stesso leader di FI che ha ventilato un governo Pd-Forza Italia con l’assistenza di altre forze politiche – escludendo i 5 Stelle -. La «maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati» di cui aveva parlato, quindi, non esiste più. Proprio dopo la verifica con gli alleati.

Le nota di Berlusconi dopo aver parlato con Salvini e Meloni

Dopo vari colloquio con Giorgia Meloni e – soprattutto – Matteo Salvini, arriva la nota che chiarisce la situazione: «Non vi è né da parte del presidente Berlusconi, né del Movimento Politico Forza Italia alcuna disponibilità a fornire un sostegno politico al governo Conte». Si parla d una «disponibilità alla collaborazione istituzionale, già espressa nella storia di Forza Italia nei confronti dei governi in carica, qualunque essi siano, nei momenti in cui sono in gioco vitali interessi nazionali» che però non sta a significare «partecipazione o atteggiamento benevolo, oggi o in futuro, verso l’attuale maggioranza o verso altre formule politiche incoerenti con la volontà degli elettori».

Il governo Conte è una «formula politica incoerente con la volontà degli elettori»

Tutti i possibili retroscena vengono smentiti con questa nota di segreteria politica da parte di Silvio Berlusconi in cui si sottolinea anche che il governo Conte non è una scelta in linea con la volontà degli elettori: « Forza Italia, pur mantenendo un comportamento responsabile e costruttivo, è in prima linea nell’evidenziare l’inadeguatezza dell’attuale esecutivo e della formula politica che lo sostiene e nel chiedere di restituire la parola agli italiani».

(Immagine copertina dal profilo Facebook di Berlusconi)