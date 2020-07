Tajani annuncia: «Berlusconi si candiderà alle prossime elezioni politiche»

I muscoli mostrati sabato in piazza del Popolo sono solamente la punta dell’Iceberg delle varie anime che affollano le opposizioni. Perché quel centrodestra che appare unito durante le manifestazioni di piazza, sembra essere unito da un solo comun denominatore: le accuse al governo. Per il resto dei temi, invece, gli orientamenti sembrano essere ben diversi. E se da una parte ci sono Lega e Fratelli d’Italia che sembrano convergere su alcune questioni (la maggior parte) dall’altra c’è Forza Italia – in questo momento forza di minoranza sondaggistica, ma non parlamentare (e questo è un aspetto fondamentale) – che viaggia su binari ben diversi. E ora che si parla di un Berlusconi candidato alle prossime politiche, le distanze potrebbero diventare sempre maggiori.

«Ora che è candidabile sono sicuro che Berlusconi ci guiderà anche alle prossime politiche. Per adesso si sta battendo in Europa, ma penso che guiderà FI come sempre, non abbiamo un altro leader, è insostituibile», ha detto Antonio Tajani nella sua intervista a Il Messaggero. Il vicepresidente di Forza Italia, però, smentisce anche il parere del suo leader che anche oggi, con le parole rilasciate a Il Giornale, non ha chiuso le porte a un’ipotesi di governissimo (cambiando maggioranza, ma senza passare dalle urne elettorali).

Berlusconi candidato alle prossime politiche, l’annuncio di Tajani

Insomma, la sintesi domenicale del post manifestazione del centrodestra unito in piazza del Popolo, offre diversi spunti di riflessione e itinerari diversi da percorrere. Perché se il presidente di Forza Italia parla apertamente di possibile appoggio a un nuovo governo – come già fatto nei giorni scorsi -, il suo vicepresidente sottolinea come questa eventualità non sia negli scenari futuri e futuribili.

La Lega e Fratelli d’Italia

E se la posizione di Forza Italia – con la notizia di un Berlusconi candidato alle prossime politiche – sembra essere ondivaga, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sembrano voler tirare dritti chiudendo le porte a qualsiasi altra possibilità che non risponda al grido di ‘elezioni subito’.

