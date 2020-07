Berlusconi e il sogno di un governo (con l’attuale Parlamento) con Forza Italia al posto del M5S

Una pazza idea che, però, per il momento non sembra realizzabile per via dei numeri. Nella sua intervista a La Repubblica, Silvio Berlusconi ha lanciato quella che può apparire una provocazione, ma che in realtà ha tutti i crismi di una ‘proposta indecente’: un governo PD-Forza Italia e altri partiti, senza il Movimento 5 Stelle. Insomma, l’ex Cavaliere – di cui si è tornati a parlare con insistenza nell’ultima settimana per l’intercettazione sulla sentenza di condanna per il reato di frode fiscale – prova a far risalire il suo partito in sella. Per il momento mancano i numeri, ma con l’appoggio della sua coalizione tutto è possibile.

L’idea di Berlusconi per un nuovo governo di maggioranza

Dopo essersela presa, da sempre, con i ‘Comunisti’, da tempo Silvio Berlusconi ha trovato nei pentastellati il nuovo nemico da combattere. E anche la sua ultima dichiarazione va in questa direzione, con un’apertura – almeno tra le righe – a tutti gli altri partiti che compongono l’attuale parlamento. Insomma, le elezioni – come invece chiedono la Lega con Salvini e Fratelli d’Italia con Meloni – non sarebbero la soluzione.

Governo Pd-Forza Italia e altri partiti (ma senza M5S)

«Non credo che ne esistano le condizioni e non credo servirebbe all’Italia un governo con forze politiche antitetiche fra loro. Noi e i 5Stelle, per esempio, abbiamo una visione diametralmente opposta su tutto – ha detto Berlusconi a La Repubblica -. Se però in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati». Mancano i presupposti, dunque, ma la politica insegna che i colpi di scena sono dietro l’angolo.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Silvio Berlusconi)