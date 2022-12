Cosa si può imparare dall’esperienza della Didattica a distanza?

La Didattica a distanza (Dad) non è stata ritenuta complessivamente soddisfacente come soluzione per continuare le attività didattiche durante il lockdown e più in generale durante la pandemia. Un’indagine dell’Istat intitolata I ragazzi e la pandemia: vita quotidiana “a distanza” pubblicata il 4 maggio 2022 ha reso noto che il 67,7% degli studenti delle scuole secondarie preferisce le lezioni in presenza. Per realizzare l’indagine sono stati intervistati circa 41 mila studenti, tra questi 30 mila sono italiani e 11 mila sono invece di origine straniera e tutti nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato le scuole medie o superiori di varie zone d’Italia. L’opinione negativa sulla Dad è probabilmente dovuta alle difficoltà emerse all’inizio del 2020, quando gli istituti scolastici sono stati chiusi per limitare il diffondersi della pandemia, e riguardanti la scarsa disponibilità di una connessione a internet stabile e di dispositivi che gli studenti potessero utilizzare per frequentare le videolezioni in diretta o per le altre attività didattiche. Evidentemente sull’opinione degli studenti ha influito anche il diverso rapporto che si è stabilito con gli insegnanti e con i compagni di classe. Nel report Istat si legge: «Si deve considerare che l’opinione espressa rispetto alla didattica a distanza è influenzata non solo da aspetti strettamente connessi alla fruizione delle lezioni e all’apprendimento, ma anche ad aspetti legati alla vita sociale e alle relazioni derivanti dal frequentare la scuola».

L’opinione dei dirigenti scolastici di scuole secondarie sulla didattica digitale

L’indagine ha coinvolto anche alcuni dirigenti scolastici di scuole secondarie, dei quali il 63,4% ritiene che «lo “shock” nella vita scolastica e quotidiana dei ragazzi a seguito della pandemia abbia penalizzato l’apprendimento, ma solo di alcuni studenti», il 29,8% ritiene che tutti gli studenti siano stati penalizzati e solo il 6,7% ritiene che la pandemia non abbia avuto effetti negativi sull’apprendimento. Il parere dei dirigenti intervistati sulla Dad potrebbe essere definito in linea con quello degli studenti, tuttavia sembra che i dirigenti siano decisi a promuovere un maggiore utilizzo delle tecnologie applicate all’apprendimento e della comunicazione a distanza. Il 31,5% dei dirigenti vorrebbe che anche dopo la pandemia una parte della didattica continuasse a svolgersi a distanza. L’opinione dei dirigenti delle scuole secondarie di primo è alquanto diversa da quella dei dirigenti delle scuole di secondo grado: il 41,4% tra questi ultimi è favorevole a mantenere parte della didattica a distanza contro il 22,9% di dirigenti delle scuole secondarie di primo grado favorevoli. In generale il maggiore ricorso «a materiali digitali, biblioteche online, filmati» è visto con favore dal 93,5% dei dirigenti mentre l’85,6% manterrebbe anche forme di didattica alternativa come le cosiddette flipped classroom (classi capovolte) che «prevedono la partecipazione attiva degli studenti e la valorizzazione delle risorse digitali e delle reti sociali».

L’intervista al professore Giuseppe Gullo

Per parlare del futuro della Dad abbiamo contattato, su indicazione del sindacato Udir, il professore Giuseppe Gullo che insegna arte e immagine in una scuola secondaria di primo grado in provincia di Palermo. Abbiamo chiesto a Gullo quali sono le possibili applicazioni degli strumenti digitali a scuola, ma anche a casa, anche dopo la pandemia. Per Gullo è necessario distinguere la Didattica a distanza, come viene comunemente definita ad oggi, dalla «Didattica d’emergenza», che è quella messa in atto durante il lockdown. Si tratta di «due mondi diversi» spiega Gullo. La Didattica d’emergenza è stata adottata dall’oggi a domani e ha coinvolto tutti, dai primi gradi dell’istruzione alle università, e in quel momento si è cercato principalmente di far fronte all’impossibilità di svolgere le lezioni in presenza con i mezzi e le conoscenze a disposizione di ognuno, che inizialmente non erano soddisfacenti in molti casi. Secondo Gullo la sfida oggi è riuscire a coniugare la didattica in presenza con le tecnologie ormai necessarie e inevitabile per svolgere al meglio il mestiere di insegnante. Lo stesso Gullo spiega che per lui è difficile preparare e svolgere una lezione frontale senza ricorrere alle tecnologie a disposizione, come le digital board che stanno sostituendo progressivamente la lavagna interattiva multimediale (LIM). Tutto questo è in linea con il Digital Education Action Plan, il piano d’azione dell’Unione europea per promuovere e sostenere l’educazione digitale garantendo una maggiore qualità dell’insegnamento. Gullo propone un esempio: «Un conto è vedere un’opera d’arte riprodotta sul libro di testo, ma cercare insieme il sito Web di un museo e cercare insieme l’opera per vederne la riproduzione ad alta risoluzione è un’esperienza diversa e più stimolante per i ragazzi. Molti musei sono ormai digitalizzati, ovviamente non è la stessa cosa che entrare in un museo ma se pensiamo che molti ragazzi non hanno modo di visitare i grandi musei, soprattutto all’estero, si tratta di una grande opportunità». Il punto di forza di quella che Gullo definisce Didattica d’emergenza è quello di essere riusciti a mantenere il legami con gli studenti, cosa che sarebbe stata impossibile senza gli strumenti tecnologici e digitali. «Il segreto è stato utilizzare questi strumenti per socializzare con i ragazzi. La fortuna è vivere in un mondo dove grazie a questi mezzi è possibile mantenere il contatto», conclude Gullo.