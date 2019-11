Una vittoria e una sconfitta: quale sia quale, dipende dai punti di vista e di schieramento. La Cassazione ha infatti chiarito che i decreti sicurezza di Matteo Salvini non sono retroattivi, ma che non possono essere sconfitti dal principio di integrazione nella società.

Immigrazione, l’integrazione da sola non basta per aggirare il decreto sicurezza

Casi come quello di Venezia, dove il giudice negò il rimpatrio a un migrante perché era ben integrato nella comunità italiana, potrebbero non vedersene più. La Cassazione ha infatti sancito che l’integrazione non è sufficiente a mantenere il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, dismesso dai decreti sicurezza fortemente voluti da Matteo Salvini durante il governo gialloverde. Nello specifico, la Cassazione ha accolto i ricorsi del Viminale stabilendo che il fatto di essere socialmente ed economicamente inseriti nella società non è criterio di per sé sufficiente al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il vero discrimine resta infatti la «specifica compromissione» dei diritti umani nel paese di origine. Matteo Salvini ha immediatamente commentato con entusiasmo la decisione della Corte di Cassazione che dà «ragione alla Lega sui permessi umanitari». «È la migliore risposta agli ultrà dei porti aperti e che vorrebbero cancellare i decreti sicurezza» ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno.

La Cassazione però ha anche stabilito che il decreto sicurezza non è retroattivo: questo significa che verrà applicato solamente alle richieste di permesso di soggiorno presentate dopo l’approvazione del 5 ottobre 2018, giorno dell’entrata in vigore.

(Credits immagine di copertina: ANSA/FRANCESCO RUTA)