Stoccata di De Luca alla Lombardia: «Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti»

L’eterna battaglia tra Campania e Lombardia, tra Fontana e De Luca prosegue a colpi di dichiarazioni sui social e di risposte alle interviste. Oggi, durante una visita all’ospedale di Sapri a Salerno, De Luca si è lanciato in un affondo dei suoi, uno di quelli che esaltano l’operato della Regione Campania e le chiusure per evitare i morti a discapito di quanto fatto in Lombardia e, in particolare, a Bergamo, Brescia a Milano. In particolare il riferimento del governatore della Campania è alle campagna social e ai video uscite verso fine febbraio, quelli del #MilanoNonSiFerma.

L’ironia di De Luca sulla Lombardia che non si ferma e poi conta i morti

«Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia»: le parole di De Luca sono palesemente una stoccata alle politiche adottate dalla regione a guida leghista, certo, però forse possono risultare eccessive a qualcuno poiché chiamano in causa tutte le persone che sono morte. Che le politiche di gestione dell’emergenza Covid in Lombardia non abbiano funzionato è sotto gli occhi di tutti anche senza nominare chi ha perso la vita a causa di queste negligenze. Il discorso prende forma anche per esaltare la virtù della regione Campania in questo senso: «Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche».

«Qui in Campania abbiamo ospedali di assoluta eccellenza»

Spende buone parole anche per la sanità campana, sottolineando come non sia necessario andare negli ospedali del nord per avere le cure migliori: «Qui in Campania abbiamo ospedali di assoluta eccellenza. Non c’è bisogno di andare a Milano, Bologna, Verona o Pavia». Un ulteriore stilettata arriva per la regione di Fontana perché «A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il governo o la regione Lombardia. Noi, intanto, abbiamo chiuso e salvato la vita di centinaia di persone».

