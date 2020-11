La diretta FB in cui De Luca dice che «siamo nelle mani del Padreterno o della regione Campania»

Potrebbero esserci due opzioni: interpretare le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca come una sorta di identificazione nel Padreterno, oppure scioglierle in una più prosaica versione dell’aiutati che Dio ti aiuta. Già, perché nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania ha spiegato che la situazione, a livello di sicurezza, all’interno di una zona rossa (come dovrebbe essere, appunto, la Campania) è del tutto imbarazzante.

De Luca e il Padreterno, la sua diretta Facebook

«La zona rossa in Campania fa indignare. Io mi sono convinto, e lo dico con serenità ai cittadini, che per quello che ne sappiamo siamo nelle mani del Padreterno e per quello che ci riguarda della Regione Campania. Tutto il resto è una valanga di fumo, di ipocrisia e di finzioni. Questa non è una zona rossa e non so cosa sia: evitiamo per lo meno di prenderci in giro».

Come sempre, le parole di Vincenzo De Luca sono molto provocatorie e non è nuovo a questa tipologia di uscite nel corso delle sue dirette Facebook del venerdì pomeriggio. Il paragone con la forza protettrice del Padreterno e quella della regione Campania, tuttavia, sembra superare qualsiasi confine che – fino a questo momento – era stato messo a protezione delle sue uscite sui social network.