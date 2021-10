I no green pass esultano su Telegram dell’«abolizione» del DDL Zan

In uno dei tanti gruppi Telegram dei no Green Pass qualcuno esulta di un' "abolizione" di una legge (non ancora tale), quella relativa all DDL Zan

Qual è il collegamento tra il Ddl Zan, Telegram e i no Green Pass? Che questi ultimi stanno esultando su Telegram a proposito di una presunta «abolizione» del primo. Quella che però può sembrare una semplice casualità, in realtà apre le porte ad un’analisi più approfondita. Perché in un gruppo che conta 32819 iscritti qualcuno pensa che possa raccogliere consenso se si mostra soddisfatto dell’archiviazione di un disegno di Legge che avrebbe garantito la tutela di molte minoranze in Italia?

Il DDL Zan, Telegram e i no green pass

Nei mesi passati, l’aula del Senato aveva espresso il sì a favore della tagliola, chiesta da Lega e Fratelli d’Italia. Questa mattina però si è potuto votare nuovamente e a favore dello stop all’esame degli articoli e degli emendamenti del Ddl Zan contro l’omotransfobia (e le altre minoranze che la legge avrebbe protetto) sono stati 154 senatori, 131 si sono schierati contro e due si sono invece astenuti. Adesso, l’iter della legge si è definitivamente bloccato e questa è stata l’esultanza di chi non avrebbe voluto che il disegno di Zan diventasse legge:

Ciò che è accaduto ha raccolto parecchia indignazione in queste ore, sia da parte di personaggi pubblici nei loro profili social ufficiali, sia da parte di cittadini comuni, che tra delusione e rassegnazione hanno espresso il loro dissenso verso la decisione, oramai definitiva. Ciò che stupisce, però, è che sia sorto un collegamento con i manifestanti no Green Pass che, attraverso il loro medium preferito Telegram, hanno annunciato la notizia relativa al Ddl Zan come fosse un loro traguardo, una loro prima conquista nella tabella di marcia della loro To do list.

Grande festa sui gruppi Telegram “no green pass” per l’affossamento del DDL Zan. Complimenti a chi li sostiene! #DDLZan #nogreenpass pic.twitter.com/aYLCj92tEA — Monica Napoli (@Monicanpl) October 27, 2021

Nel testo del messaggio – inviato nel gruppo Telegram «NO GREEN PASS ⛔️ VINCIAMO INSIEME» alle 14:43 di questo pomeriggio – si legge: «OTTIMA COSA ABOLITO Ddl Zan. Ora però toglieteci anche il Green pass». La notizia al momento è stata commentata da ben 308 persone, alcune delle quali si sono mostrate effettivamente dubbiose circa la connessione con la certificazione verde o a proposito sulla contrarietà nei confronti del disegno di legge; tanti altri invece si aggregano all’esultanza di chi ha scritto il messaggio e scrivono: Ottimo, un grosso passo avanti; ottima notizia; ma veramente? Se è così veramente godoooo.

Con tutte le intenzioni possibili ci discostiamo da quest’esultanza, piuttosto sarebbe interessante riflettere su quale sia il livello di attenzione dei no green pass relativamente al concetto di informazione e di notizia. Infatti, per dirne una, già il termine «abolito» è scorretto, dato che le Leggi vengono abolite. E il Ddl Zan non era ancora una legge.