Dazn nominata migliore applicazione per Apple Tv agli App Store Awards

Giorno di premiazioni, oggi, per Apple. L’elenco dei vincitori degli App Store Awards comprende le migliori app e i migliori giochi del 2021 per tutti i prodotti Apple, dall’iPhone all’Apple TV. Tra le altre, anche l’app di Dazn per l’Apple TV è stata premiata come applicazione dell’anno. Nello specifico, Apple ha elogiato i vincitori sostenendo come il servizio di streaming Dazn avrebbe guidato la cultura sportiva locale alla ribalta locale. Ben King, Chief Subscription Officer DAZN Group, ha commentato il premio a Dazn migliore app per Apple TV.

Dazn migliore app per Apple TV del 2021

La nomina dell’azienda è stata accolta con gratitudine e orgoglio. «In DAZN, sappiamo che molti dei nostri fan seguono ancora lo sport live dal proprio divano ed è per questo che il nostro impegno è volto a offrire la migliore esperienza di visione possibile su Apple TV – ha affermato il Chief Subscription Officer DAZN Group – Questo award che riconosce il nostro impegno, ci rende orgogliosi. Un premio che è merito dell’incredibile talento dei team di DAZN e della grande attenzione volta a rendere lo sport più accessibile agli appassionati di tutto il mondo».

La nomina di Dazn nell’ambito degli App Store Awards è stata fatta come riconoscimento per la capacità dell’azienda di offrire esperienze sportive di nuova generazione che porta sui dispositivi nuove funzionalità, interazione e maggiore personalizzazione dei contenuti fruiti. Dazn ha fatto sapere, via comunicato, che questo premio va a riconoscere «l’eccezionale innovazione, la user experience, il design e l’impatto culturale positivo che DAZN ha portato a livello globale».

Recentemente Dazn ha acquisito Texel, leader nella tecnologia video e audience engagement di Tel Aviv, andando a ottenere supporto per la tecnologia proprietaria per rendere più social l’esperienza degli utenti della piattaforma.