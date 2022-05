Secondo il rapporto della ICCL, i dati degli europei vengono condivisi 376 volte al giorno nelle vendite pubblicitarie

Secondo il Rapporto della ICCL (Irish Council for Civil Liberties) sull’ampiezza delle trasmissioni di dati sulle offerte negli Stati Uniti e in Europa, i dati sugli utenti di Internet vengono condivisi centinaia di volte al giorno mentre le società fanno offerte per slot pubblicitari online. Lo studio ha individuato che i dati dell’utente europeo in media vengono condivisi 376 volte al dì. La cifra, poi, sempre secondo il Rapporto, aumenta a 747 volte al giorno per gli utenti con sede negli Stati Uniti.

I dati sugli utenti vengono condivisi centinaia di volte al giorno: ecco che cosa ha scoperto il Rapporto ICCL

Si sa, le entrate derivanti dalla pubblicità digitale sono ciò che permette di mantenere gratuita la maggior parte dei servizi internet. L’Irish Council for Civil Liberties è attualmente impegnata in un’azione legale con l’industria della pubblicità digitale e la Commissione per la protezione dei dati per una violazione dei dati di grandissime dimensioni. L’ICCL sostiene che nessuno ha mai espressamente acconsentito a tale pratica. I dati degli utenti vengono condivisi tra broker che agiscono per conto di chi intende inserire annunci pubblicitari, mentre altri li leggono. I marchi negli annunci stessi non risultano coinvolti. Tale condivisione illegittima di dati comprende informazioni sul dispositivo su cui viene caricata la pagina, alcuni dettagli sulla geolocalizzazione di quel dispositivo e altre informazioni, per esempio i siti web visitati in precedenza e le tematiche coinvolte. Tutto questo viene utilizzato per trovare ed ottenere l’offerente più pertinente per lo spazio pubblicitario sulla pagina. E ciò avviene in automatico.