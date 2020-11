Cinque regioni forniscono dati incompleti, partono le indagini delle procure

Le cinque regioni in questione avrebbero inviato dati incompleti e insufficienti per fare una classificazione non approssimativa

Sono cinque le regioni che, secondo il rapporto dell’Iss, hanno inviato una serie di dati incompleti e non sufficienti per un’analisi adeguata sulla base della quale assegnare il colore di classificazione. Parliamo di Campania, Liguria, Basilicata, Abruzzo e Veneto. In ogni regione sono partite le indagini delle procure per le eccessive oscillazioni dei dati dell’ultimo minuto forniti al governo per quanto riguarda la situazione delle terapie intensive. Sarebbero molte – troppe – le cose che non tornano rispetto all’occupazione dei posti in intensiva e alle testimonianze e denunce dei medici nei reparti in questione. Crisanti ha parlato di «alcune regioni che forniscono i dati tardi e male» mentre Crisanti ha accusato il metodo di classificazione del governo, poco trasparente e basato su un algoritmo «i cui pesi nessuno conosce».

Dati incompleti terapie intensive dalle regioni

Si indaga quindi sui dati che potrebbero essere stati modificati per alterare la classificazione delle regioni sopra elencate in zona gialla, arancione o rossa a seconda del rischio. Il governo si sta muovendo con «una lente di ingrandimento»: la procura di Genova sta verificando già da alcune settimane – su delega di alcuni pubblici ministeri – l’utilizzo delle dotazioni inviate da Arcuri e la disponibilità di posti per i malati Covid. Toti ha affermato che non ci sarebbe «nulla da nascondere». Nel rapporto dell’Iss compaiono i nomi di altre regioni che avrebbero – in un modo o in un altro – fornito dati non precisi e inadeguati per fare una classificazione veritiera.

Il caso Campania

Il caso più emblematico e il problema principale è la Campania. Nel rapporto si parla di «ritardo di notifica dei dati che rende non pienamente affidabile il trend dei casi» e di «proiezioni di fabbisogno di posti letto non attendibili». La classificazione Campania zona gialla, quindi, sarebbe stata fatta basandosi su trend e numeri di posti letto negli ospedali; la Campania, in particolare, sarebbe passata da 925 posti a metà ottobre ai 1.608 di qualche giorno fa che oggi vengono notificati a 3.160. Anche per le terapia intensive i numeri forniti dalla regione sono cresciuti in un modo che sembrerebbe non rispecchiare il reale: 335 prima dall’emergenza, 590 imposti dal governo e 640 oggi. La Campania dice che si tratta di una «trasformazione» dei posti, ovvero non ce ne sarebbero di nuovi ma di riconvertiti. Che qualcosa non vada in generale, comunque, è evidente: «Ci sono regioni gialle con file ai pronto soccorso e rosse dove la situazione è più gestibile», ha detto una fonte di governo.