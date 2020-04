Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 21 aprile

Nella giornata di oggi Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, ha confermato che per la prima volta «il numero di ventilatori è più alto di quello dei ricoverati nelle terapie intensive». I dati coronavirus 21 aprile, quindi, sono positivi e confermano quel lento ma costante miglioramento a cui stiamo assistendo ormai da quasi un paio di settimane in termini di nuovi contagi da coronavirus. Il bollettino quotidiano della Protezione civile – il cui aggiornamento video viene trasmesso solo il lunedì e il giovedì a partire da questa settimana. Il totale dei casi sale a 183.957 con un incremento dei nuovi casi pari a 2.729 unità. Le persone attualmente positive sono 107.709. Nella giornata di oggi si segnalano 534 deceduti, dato che porta il totale morti per coronavirus in Italia a 24.648 persone. Il numero complessivo dei dimessi/guariti sale a 51.600 con un incremento di 2.723 persone rispetto a ieri. Si trovano attualmente ricoverate in terapia intensiva 2471 persone.

Dati coronavirus 21 aprile, cosa c’è di positivo

Come già sottolineato, il dato positivo comunicato da Arcuri riguarda un ulteriore alleggerimento sulle terapie intensive che vede il numero di ventilatori disponibili salire rispetto a quello dei ricoverati in terapia intensiva. Il dato riguarda soprattutto le strutture ospedaliere del Nord, che sin dall’inizio dell’emergenza sono state messe a dura prova. Positivo anche l’aumento sostanziale dei tamponi in più che sono stati fatti oggi rispetto alla giornata di ieri. Continuano a calare gli attualmente positivi. Il dato sui guariti di oggi segna un nuovo record. Rispetto alla giornata di ieri ci sono 102 persone in meno in intensiva.

Dati coronavirus 21 aprile, cosa c’è di negativo

Il dato negativo è sempre, come si registra da settimane, quello che riguarda il numero di decessi. Il numero di vittime da coronavirus non ha mai subito il drastico calo auspicato, con il trend che va giù in maniera scostante e che segna comunque dei rialzi in alcune giornate rispetto a quella precedente. Nella giornata di oggi, in particolare, sono state registrate più vittime rispetto a quella di ieri (in cui si sono registrati 454 decessi). Anche in Lombardia il dato sui decessi è in aumento (203 morti solo oggi) con Milano e provincia che contano 408 nuovi casi positivi sui 960 in tutta la Regione.

(Immagine copertina dal profilo Twitter YouTrend)