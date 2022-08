L’editore de L’Espresso dice che non si candiderà con Berlusconi

Sarebbe stato un Espresso amaro da buttare giù. Danilo Iervolino, come vi avevamo raccontato qualche tempo fa, è il nuovo editore de L’Espresso, dopo l’acquisizione dal gruppo GEDI. Nelle ultime ore, alcuni rumors di stampa lo avevano dato come sicuro candidato nelle liste di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi, soggetto di numerosissime inchieste del settimanale, sin dagli anni della sua discesa in campo. Insomma, sarebbe stato un cortocircuito mass-mediologico ed editoriale non da poco. Tuttavia, la notizia si è rivelata infondata, smentita dallo stesso Danilo Iervolino che, oltre a essere editore, è anche il presidente della Salernitana (altro tratto in comune che lo collega a Berlusconi, anch’egli presidente del Monza, squadra al suo primo anno nella massima serie).

Danilo Iervolino smentisce la sua candidatura con Forza Italia

«Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato – ha scritto nel post su Facebook in cui prende le distanze dalle dicerie sulla sua candidatura -. Io mi candido solo ad essere il più benvoluto Presidente della U.S.Salernitana 1919. Questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione».

Insomma, rischio scongiurato per l’immagine de L’Espresso. Le voci sulla candidatura del presidente della Salernitana e dell’editore del settimanale avevano già avuto una ripercussione proprio sull’Espresso stesso. In tanti si erano interrogati sulla reazione della redazione del settimanale – che ha cambiato direzione, ma la cui ossatura è rimasta la stessa al momento del cambio di proprietà – alla notizia della candidatura, nelle fila del partito di Silvio Berlusconi, del suo editore. Il problema, a quanto pare, non si pone.

Foto IPP/Felice De Martino – Napoli