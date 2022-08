Gli amici di Elon Musk hanno ricevuto una citazione per la causa di Twitter (per i loro tweet)

La macchia d’olio provocata dalla decisione di Elon Musk di tirarsi fuori da quell’accordo già sancito, con tanto di due diligence depositata e ufficializzata (senza fare alcun riferimento alla questione dei “bot”), si allarga sempre di più. Dopo la causa intentata da Twitter contro il fondatore di Tesla e Ceo di SpaceX, ecco un nuovo colpo di scena: alcuni imprenditori, amici di Musk, si sono visti recapitare una citazione da parte del social network per via di alcuni tweet pubblicati prima, durante e dopo le fasi di quell’accordo da 44 miliardi di dollari poi saltato.

Come riporta Business Insider, sono quattro gli imprenditori che fanno parte della cerchia di Elon Musk ad aver ricevuto quella citazione. Per esempio David Sacks, l’uomo che ha contribuito alla creazione di PayPal, il noto sistema di trasferimento di denaro attraverso una sola applicazione. In particolare, si fa riferimento ad alcuni tweet, come questo.

New Twitter CEO Checklist

– Open-source the algorithm

– Eliminate all bots

– Restore free speech

– Implement Coinbase policy on workplace politics

– Fire useless employees (50%?)

– No more company-wide days of rest (take vacation if you’re tired) — David Sacks (@DavidSacks) April 16, 2022

Una sorta di piano operativo per la nuova vita di Twitter sotto la gestione Musk. Insomma, un documento programmatico sui cambiamenti che sarebbero avvenuti all’interno dell’azienda e al di fuori, sulla piattaforma social stessa.

Elon Musk, nella causa di Twitter citati anche gli “amici”

Un tweet come tanti che, però, Twitter vuole utilizzare come grimaldello nella sua causa contro Elon Musk. E lo stesso Sacks ha risposto in modo molto colorito a questa citazione da parte dei legali del social network: «Sono andato a caga*e e ho twittato a braccio. Ed è che il tweet è finito nel registro pubblico. Non ci sono documenti o comunicazioni riguardanti i miei tweet. Immagino a cosa stiano provando ad arrivare, com e se in qualche modo stavo twittando per conto di qualcuno o per volere di qualcuno».

Gli altri “citati”

Una dinamica analoga a quanto accaduto ad altri tre imprenditori che hanno condiviso parte del loro percorso imprenditoriale con il Ceo di SpaceX. Si tratta di Joe Lonsdale, ChamathPalihapitiya, David Friedberg.

lol, lawyers w/ TWTR are sending subpoenas to friends in the ecosystem around @elonmusk and @pmarca and @DavidSacks et al, a giant harassing fishing expedition. I have nothing to do with this aside from a few snarky comments, but got a “YOU ARE HEREBY COMMANDED” document notice. — Joe Lonsdale (@JTLonsdale) August 1, 2022

Tutti e quattro, nello stesso arco temporale – ovvero quello compreso tra la trattativa lampo e le polemiche sui “bot” che hanno portato al passo indietro -, hanno espresso il loro parere (pubblicamente, su Twitter) in merito proprio alle controversie messe nel calderone da Elon Musk. E per questo, secondo il social, le loro testimonianza potrebbero dare vita a un nuovo tassello utile alla causa per obbligare il fondatore di Tesla a procedere con l’acquisizione da 44 miliardi di dollari.