Dove stava andando l’uomo partito da Como e fermato a Fano

La storia del marito che, dopo aver avuto l’ennesima lite familiare con la moglie, ha deciso di incamminarsi e percorrere centinaia di chilometri – a piedi – per ‘sbollire’ ha attirato un’attenzione mediatica quasi senza precedenti. Partito da Como (in Lombardia) e fermato dalle forze dell’ordine a Fano (nelle Marche), l’uomo è stato trovato in enormi difficoltà. Sia per il tragitto fatto, sia per le condizioni meteorologiche poco consone a una lunga camminata. Da Como a Fano, ma il suo obiettivo era ancora più a Sud: San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia (in Puglia).

La storia di quest’uomo è stata raccontata da Il Resto del Carlino nei giorni scorsi. Il quotidiano ha spiegato come il marito, dopo un’accesa (l’ennesima) discussione con la moglie, abbia deciso uscire di casa, sbattere il portone, e iniziare a camminare. Sembrava essere un gesto d’istinto, senza una precisa meta. Ma non è così: l’uomo aveva in mente un posto ben preciso dove andare a concedersi un ampio momento di riflessione: il santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo.

Da Como a Fano, ma il suo obiettivo era Padre Pio

A raccontare questo ulteriore dettaglio sul viaggio interrotto da Como a Fano è stato lo stesso Il Resto del Carlino che ha ricevuto ulteriori informazioni da una fonte interna al commissariato marchigiano. L’uomo è partito dal comune lariano ed è arrivato a Milano in treno (quindi al suo tragitto pedestre, indicato inizialmente di circa 420 km, vanno sottratti oltre 40 chilometri). Aveva con sé solo il portafoglio, andato presto perduto. E proprio dal capoluogo lombardo ha iniziato il suo viaggio a piedi con un obiettivo in mente: completare un pellegrinaggio di circa 750 chilometri, a piedi, per arrivare a San Giovanni Rotondo.

Un viaggio interrotto a metà strada

Ma a metà del percorso, la sua corsa si è esaurita. Le forze dell’ordine – che pattugliavano la zona per verificare l’attuazione del coprifuoco – lo hanno visto camminare (a fatica) e lo hanno fermato lungo la strada attigua alla zona Gimarra, a Fano. Portato in commissariato, il marito ha raccontato agli agenti il motivo di quella sua lunga camminata – la discussione con la moglie – e il suo obiettivo: andare a fare visita al Santuario di San Pio, di cui è devoto, in Puglia. Ma il suo viaggio è stato interrotto a metà strada.

(foto di copertina: da Google Maps)