Ma davvero abbiamo parlato della compagna di Conte nella conferenza su un durissimo dpcm?

È stata una conferenza stampa che già si annunciava difficilissima per il tenore dell’argomento: un Dpcm Natale che – come già ampiamente anticipato sin dalla serata di ieri e confermato nel pomeriggio di oggi – chiuderà le regioni in tutto il periodo natalizio e addirittura sbarrerà i confini dei comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Eppure, la stampa italiana ama distinguersi per originalità e per mescolare tutto in un gran calderone.

Compagna Conte, la prima domanda dei giornalisti dopo la conferenza sul dpcm Natale

Nel discorso di Giuseppe Conte non è stato fatto cenno al drammatico giorno sul fronte dei dati della pandemia: 993 morti in 24 ore, il tributo più alto mai pagato in una singola giornata dall’inizio della pandemia. L’occasione per i giornalisti presenti a Palazzo Chigi era quella di chiedere conto di questa situazione. Invece, la prima domanda che è stata fatta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stata sugli attacchi personali alla sua figura e a quella della sua compagna Olivia Paladino.

La collega dell’AdnKronos ha abbinato la domanda a quella sulla didattica a distanza nelle scuole e a quella sulla riforma del Mes. Per quanto riguarda la domanda sulla compagna Conte aveva anche la possibilità di non rispondere, ma sarebbe sembrato sfuggente, in prima serata, con l’attenzione di tutti gli italiani (e degli spettatori dei telegiornali) concentrata su di lui. Ma non abbiamo dubbi che se la sua risposta fosse stata «non parliamo delle mie vicende personali che sono risibili, ma parliamo di 993 morti in un solo giorno in Italia», nessuno avrebbe avuto nulla da ridire.

Il momento è stato colto da chi ha commentato questa conferenza stampa dall’esterno, non entrando nella sala di Palazzo Chigi dedicata agli appuntamenti con i giornalisti. Il coro è abbastanza unanime: davvero imbarazzante che in un momento così importante per il Paese la stampa italiana abbia prodotto una domanda di questo tipo.