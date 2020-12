Il ministro della Salute è intervenuto a PiazzaPulita per commentare il provvedimento restrittivo imposto dall'esecutivo per il periodo natalizio

L’intervento del ministro Speranza a PiazzaPulita divide la rete. Il titolare del dicastero della Salute ha partecipato al programma condotto da Corrado Formigli per parlare del Dpcm firmato la notte scorsa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e se il conduttore non gli ha risparmiato domande complicate, gli utenti social lo hanno bocciato in maniera netta.

LEGGI ANCHE > Manco il tempo di firmare l’ordinanza e Speranza è già bersaglio sul web

L’intervento di Speranza a PiazzaPulita

“Quella che abbiamo scelto è la linea necessaria se non vogliamo precipitare in una situazione di grandissima difficoltà” ha spiegato Speranza a PiazzaPulita, rispondendo alle domande di Formigli sui dubbi e le criticità del provvedimento firmato da Palazzo Chigi. “Sono misure indispensabili, che producono sacrifici e che non firmiamo a cuor leggero” ha ammesso il ministro, ricordando “i numeri tremendi dei decessi” e le “difficoltà di medici e infermieri” e sottolineando di essere consapevole di aver “firmato ordinanze che hanno tolto la libertà ad alcune persone”. Misure che Speranza però ribadisce come “necessarie” spiegando che “senza queste misure sarebbe impossibile mettere la curva sotto controllo”. Alle domande di Formigli sulle polemiche per le scelte di chiudere alcuni settori invece di altri, Speranza ha risposto che il governo ha “provato a trovare un equilibrio nel rispetto delle esigenze del nostro Paese” e a “fare delle misure che ci consentissero di governare questa curva senza un lockdown generalizzato come a marzo”. Una gestione della crisi, quella del governo, criticata da più parti e anche durante la trasmissione, ma che Speranza ha difeso spiegando di aver fino ad ora provato “a conciliare varie esigenze e il lavoro” e dopo aver sottolineato che “il governo ha messo la salute davanti a tutto” ha ribadito che “se non vinciamo la battaglia sanitaria sarà impossibile la ripartenza economica”.

#piazzapulita Dpcm Natale, il ministro #Speranza: “Abbiamo provato un passo alla volta a fare delle misure che ci consentissero di non fare un lockdown generalizzato” https://t.co/6YjZTjVccq — La7 (@La7tv) December 3, 2020

Le reazioni social all’intervista di Speranza a PiazzaPulita

L’intervento di Speranza a PiazzaPulita però non sembra aver portato le reazioni sperate, almeno sui social, con le reazioni alla sua clip che più di tutto hanno bocciato lui e la gestione della crisi da parte del governo. E se non manca chi ammira e stima l’impegno del ministro perché certo che Speranza “non si sia risparmiato”, la maggior parte degli interventi è fortemente critica, spesso al limite dell’offesa. Un fattore che fa trasparire il malumore per le restrizioni imposte dal governo, ma che fa crescere anche il dubbio che questo tipo di reazioni possano essere causate da motivazioni strettamente legate agli schieramenti politici.

qualcuno gli chieda da marzo cosa ha fatto per quanto riguarda la prevenzione — Armando Argirò (@armandoargiro82) December 3, 2020